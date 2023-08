De CAC 40-index heeft een zijwaartse beweging gemaakt na een piek van €7.572 in april van dit jaar. De index handelde op €7.331,5, waar hij de afgelopen weken stond. Deze prijs ligt zo’n 30% boven het laagste punt van september vorig jaar.

Zorgen over Europa en China houden aan

De CAC 40-index bevond zich de afgelopen maanden binnen een krappe bandbreedte, omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de Europese en Chinese economieën. Uit recente economische cijfers blijkt dat de Chinese economie sneller vertraagt dan verwacht.

De Chinese import en export zijn de afgelopen maanden gedaald. Op dezelfde manier zijn andere delen van de economie, zoals de industriële productie, de industriële productie en de detailhandelsverkopen, de laatste tijd gedaald.

Daarom hebben veel economen onlangs de raming van de Chinese economie naar beneden bijgesteld. UBS heeft de economische voorspelling van het land verlaagd naar 4,8%, lager dan de Beijing-raming van 5,0%. Op dezelfde manier verlaagden ook JP Morgan, Citi en Goldman Sachs de vooruitzichten.

China is voor veel bedrijven in de CAC 40-index een belangrijke markt. Luxemerken als LVMH, Kering en Hermes doen bijvoorbeeld het grootste deel van hun zaken in China. Op dezelfde manier hebben andere grote partijen zoals Airbus, STMicroelectronics, Renault en EssilorLuxottica China als de grootste markten.

Er zijn ook zorgen over de Franse economie nu de economie vertraagt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de economie vertraagt omdat de inflatie hoog blijft. Zoals ik in dit artikel over de DAX-index schreef, ziet de Europese economie hogere prijzen voor vloeibaar aardgas (LNG) als gevolg van een staking in Australië.

Europese bedrijven worden ook geconfronteerd met een diepe liquiditeitscrisis, omdat de rentetarieven hardnekkig hoog blijven. Uit gegevens die deze maand zijn gepubliceerd, blijkt dat de geldhoeveelheid in Europa is gedaald naar het laagste punt in meerdere jaren.

De slechtst presterende bedrijven in de CAC 40-index in augustus waren Worldline, STMicroelectronics, Eurofins Scientific, Alstom, Stellantis, Renault en Dassault. Aan de andere kant waren de best presterende bedrijven Societe Generale, TotalEnergies, Credit Agricole en Capgemini.

Voorspelling CAC 40-index

Uit de daggrafiek blijkt dat de CAC 40-index de afgelopen maanden zijwaarts is bewogen. Het bleef tussen de belangrijke steun- en weerstandsniveaus van €7.070 en €7.508. De index is iets boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen gestegen, terwijl de Stochastic Oscillator het overboughtniveau op 80 nadert.

Daarom zal de CAC 40-index de komende dagen waarschijnlijk binnen dit bereik blijven. Meer winst zal worden bevestigd als de prijs boven de weerstand van €7.508 komt. Bij een doorbraak boven dat niveau stijgt de koers naar het volgende niveau van €7.600.