De stijging van de prijs voor sinaasappelsap won aan kracht toen investeerders zich concentreerden op de gebeurtenissen in Florida, de grootste producerende staat in de Verenigde Staten. Gegevens van TradingView laten zien dat de prijzen dinsdag naar $3,20 zijn gestegen, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $3,31. Het is dit jaar met meer dan 60% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Orkaan Idalia baart zorgen

De grootste katalysator voor de sinaasappelsapprijzen is de zich ontwikkelende orkaan Idalia. Volgens berichten in de media zal de orkaan Florida treffen als een sterker dan verwachte categorie 4-gebeurtenis. Tegelijkertijd zal dit naar verwachting leiden tot een sterkere storm dan verwacht.

Het allerbelangrijkste is dat sommige rapporten zeggen dat de orkaan een eenmalige hoeveelheid schadelijke wind en stormvloeden met zich mee zal brengen.

De prijzen van sinaasappelsap zijn doorgaans zeer gevoelig voor orkaangebeurtenissen in Florida, de grootste producent van het land. In feite zijn de prijzen na Irma in 2017 en Michael in 2018 in een sterke bullish trend gebleven.

Sinaasappelboerderijen worden getroffen door orkanen vanwege overstromingen, wind en schade aan gewassen. In tegenstelling tot andere gewassen zoals maïs en sojabonen, duurt het langer voordat citrusplanten groeien en fruit produceren.

Uit de meest recente gegevens van het USDA blijkt dat de staat 15,65 miljoen dozen sinaasappelen zal produceren. Als dit gebeurt, zal dit de laagste productie zijn sinds het seizoen 1934-1935. Het zal ook lager zijn dan de 41,2 miljoen dozen die het in het seizoen 2021-2022 produceerde.

De prijs van sinaasappelsap wordt ook beïnvloed door weersomstandigheden die leiden tot een lagere productie in Zuid-Amerika. De aanhoudende droogte heeft zelfs geleid tot een grote crisis in het Panamakanaal, een belangrijke route voor voedselproducten.

Daarom zijn, zoals ik al eerder heb geschreven , de vooruitzichten voor de prijzen van sinaasappelsap optimistisch nu de wereld met deze uitdagingen kampt. De vraag naar sinaasappelen blijft aanzienlijk hoog nu de Amerikaanse inflatie afneemt en de werkloosheid daalt.

Prijsvoorspelling sinaasappelsap

De 4H-grafiek laat zien dat de sinaasappelsapprijzen de afgelopen maanden een sterke bullish trend hebben doorgemaakt. Het is boven het belangrijke weerstandsniveau van $3,10 gestegen, het hoogste punt op 27 juli. De prijs van sinaasappelsap is boven het 25- en 50-daagse voortschrijdend gemiddelde en de steun op $2,86 gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor sinaasappelsap bullish, met een initiële doelstelling van $3,32, het hoogste punt sinds het begin van het jaar. Een beweging boven dit niveau opent de mogelijkheid dat de koers naar $4 stijgt.