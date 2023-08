Shiba Memu in de kijker: explosieve presale duidt op vertrouwen van investeerders

Meme-coins hebben sinds het begin van het jaar een opmerkelijke stijging in de belangstelling van beleggers gezien Dit is grotendeels het gevolg van explosieve prijzen voor een aantal door honden geïnspireerde cryptocurrencies.

Nu de cryptomarkt zijn veerkracht heeft laten zien na de laatste prijsdaling, hebben beleggers hiervan geprofiteerd om zichzelf te positioneren. Afgezien van Bitcoin en Ethereum kunnen maar weinig projecten beweren dat ze in de schijnwerpers staan zoals Shiba Memu.

Wat heeft Shiba Memu (SHMU) onderscheiden van anderen op de snel groeiende markt voor meme-coins met hondenthema? En zou de presale van de meme-coin een goed moment zijn om het native token SHMU te kopen?

Shiba Memu brengt AI en crypto-meme samen

In tegenstelling tot andere meme-tokens waarvan de groei een hype is die wordt aangestuurd door menselijke marketinginspanningen, kiest Shiba Memu voor een compleet andere aanpak met de integratie van kunstmatige intelligentie.

Het beoogt een door AI aangedreven marketingdashboard te bouwen dat gebruik zal maken van mogelijkheden zoals natuurlijke taalverwerking en voorspellende analyses en de kracht van blockchain om een zelfvoorzienende marketingstrategie te creëren.

Het vooruitzicht is een platform dat zal evolueren met een betere AI-toepassing, en aan kracht zal winnen naarmate het ecosysteem zich aanpast en zichzelf herpositioneert tot een dominante speler in de memewereld. Dit is een potentieel groeitraject waarin Shiba Memu de huidige leiders van meme-coins zou kunnen uitdagen, waaronder Dogecoin, Shiba Inu en FLOKI.

Niet alleen zal Shiba Memu marketinginhoud genereren en in eigen beheer publiceren. Het AI-dashboard is ontworpen om het bereik van de doelgroep te optimaliseren en om feedback van SHMU-houders om te zetten in inzicht voor verdere groei.

Wanneer het SHMU-token op beurzen wordt gelanceerd, kunnen houders verdienen met functies zoals het verstrekken van liquiditeit en het uitzetten van tokens. Uitzetten is wanneer iemand zijn tokens voor een bepaalde duur vastlegt en in ruil daarvoor een beloning verdient.

Waarom Shiba Memu kopen tijdens de presale?

Te midden van de groeiende belangstelling en vraag naar meme-tokens, kunnen niet veel mensen het gebruik van zowel blockchain als AI op dezelfde manier stimuleren als dit hondenmeme-token.

Zoals vermeld in de whitepaper wil Shiba Memu het landschap van meme-coins volledig herzien, dankzij een revolutionaire aanpak die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. De presale zou geïnteresseerde investeerders dus een kans kunnen bieden om zich vroegtijdig te positioneren, gezien het marktpotentieel van het project.

Deze vooruitzichten verklaren waarom Shiba Memu, slechts enkele weken na de start van de presale, de $2,3 miljoen van investeerders overtrof. Omdat er al miljoenen SHMU-tokens zijn verkocht, is het waarschijnlijk dat de open voorverkoop eerder zal eindigen dan verwacht, wat erop wijst dat beleggers die op zoek zijn naar wat SHMU tegen de huidige lage prijzen er goed aan zouden kunnen doen om nu te kopen. De tokens kunnen worden gekocht met BNB, ETH, USDT en BUSD.

Als je geïnteresseerd bent in Shiba Memu, doe dan hier mee aan de presale.

SHMU prijsvooruitzichten

De prijs van SHMU is gestegen van $0,011125 en zal naar verwachting stijgen naar $0,023275. Net als elke dag om 18.00 uur GMT, zal de waarde van de meme elke 24 uur stijgen totdat deze $ 0,0244 bereikt. In termen van de waarde van het token zal de presale een prijsverhoging van ongeveer 120% hebben opgeleverd.

Factoren die de prijs van SHMU in de toekomst zouden kunnen helpen, zijn onder meer de vraag naarmate het token live gaat op beurzen, en naarmate het AI-dashboard beter wordt in zijn marketingstrategie. Ook de voorspelde groei voor AI zal waarschijnlijk de aantrekkingskracht van Shiba Memu stimuleren, een verwachting die momenteel de opkomst van halfgeleidergigant Nvidia in de hand werkt.

Elders zullen de algehele bullish vooruitzichten voor de cryptomarkt – als de regelgeving en het macro-klimaat het toelaten – ook bepalen hoe SHMU op de lange termijn presteert.

Bezoek de website voor meer informatie over Shiba Memu.