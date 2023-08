Shiba Memu presale telt laatste uren terwijl Shibarium Shiba Inu helpt nieuwe mijlpalen te bereiken

De competitie voor memetokens is nog maar net begonnen. Beleggers hebben een dag en uren de tijd om Shiba Memu (SHMU)-tokens te kopen. Hierna krijgt de meme-ruimte een nieuwe uitdager met een nieuwe AI-invalshoek: SHMU. Dat komt zelfs terwijl de lancering van Shibarium een verhoogde activiteit voor rivaliserende Shiba Inu ziet. De SHMU-presale, die ongeveer twee maanden geleden werd gelanceerd, heeft $2,38 miljoen opgebracht. Beleggers kunnen het token kopen voordat de presale eindigt op de website van het bedrijf.

Shibarium stimuleert de transactieactiviteit voor Shiba Inu

Lange tijd is de Shibariumbrug een utopie gebleven. De Layer-2-blockchain voor Shiba Inu wordt geprezen als een potentiële game-changer. Shibarium introduceert nieuwe gebruiksscenario’s voor Shiba Inu- en ecosysteemtokens. De metaverse, DeFi en web 3.0-gaming zijn enkele verwachte gebruiksscenario’s. Shibarium zal ook de schaalbaarheid van Shiba Inu vergroten door de gastarieven en dure transacties te verlagen. Deze kosten worden gemaakt op de primaire Layer-1, Ethereum.

De droom voor een robuust en waardevol Shiba Inu-ecosysteem is onderweg. De brug werd maandag volledig operationeel na aanvankelijke problemen na de lancering op 16 augustus.

De opwinding rond een functioneel Shibarium is nu duidelijk. Shibarium heeft meer dan 599.000 transacties geregistreerd, met een gemiddelde bloktijd van 5 seconden. Het totale aantal wallet-adressen is meer dan 431.700 en er komen er nog steeds bij.

Analisten zijn van mening dat Shiba Inu met de lancering van Shibarium op weg is naar een enorme groei. Hierdoor zou de waarde van de meme-cryptocurrency en ecosysteemtokens omhoog kunnen schieten. Ondertussen is Shiba Memu op zoek naar een plek in deze meme-ruimte, met een snelle presale die de vraag aantoont.

Waarom Shiba Memu?

Beleggers hebben zich op Shiba Memu geabonneerd vanwege het gebruik ervan in kunstmatige intelligentie. Zoals je misschien weet is AI dit jaar bijna een modewoord geworden. Gecombineerd met het virale meme-label zorgt AI ervoor dat investeerders een stukje Shiba Memu willen hebben als de presale eindigt.

In wezen zal Shiba Memu een zelfmarketingproject zijn. De AI kan marketingideeën lezen, interpreteren en verbeteren om zichzelf op de markt te brengen. Het doet dit zonder afhankelijk te zijn van menselijke tussenkomst, waardoor het project duurzaam en uniek in zijn soort wordt. Voor de toekomst streeft Shiba Memu ernaar een krachtige marketingkrachtcentrale te worden.

Sterker nog, investeerders zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren van expressie via blockchain en crypto. Shiba Memu beschikt over een AI-dashboard waar gebruikers met de robot kunnen communiceren. Gebruikers kunnen vragen stellen, ideeën aandragen en meer te weten komen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van creatief adverteren.

Met de bovenstaande toepassingen is Shiba Memu niet alleen een meme-project, maar heeft het ook een praktijkvoorbeeld. Dit zou het token een voorsprong kunnen geven op rivaliserende collega’s zoals Shiba Inu.

Shiba Memu presale en tokenwaarde groeien

De presale van Shiba Memu neemt acht weken in beslag, met nog maar een dag en een paar uur te gaan. Een uniek aspect van de presale is dat het token dagelijks om 18.00 uur GMT stijgt. De presale begon bijvoorbeeld met een SHMU-waarde van slechts $ 0,011125. De huidige waarde van SHMU is $0,024175, waarbij de presale eindigt op een prijs van $0,0244.

De consistente waardestijging lijkt op de beweging van meme-tokens. Het geeft beleggers een idee van het token, voorafgaand aan mogelijke prijsstijgingen wanneer het op beurzen genoteerd staat. Vroege investeerders zullen ook tokens met een hogere waarde claimen wanneer de presale sluit.

Moet je nu in Shiba Memu investeren?

Shiba Memu is aan het aftellen naar het einde van de voorverkoop. Beleggers hebben nog een laatste kans om te investeren voordat de voorverkoop eindigt en het token zich voorbereidt op een notering.

Uit de geschiedenis blijkt dat de meeste meme-cryptocurrencies recordbewegingen registreren na notering. De waarde van Shiba Memu zou op basis van deze trends na de notering scherp kunnen stijgen. Het is dus verstandiger om SHMU in de presale te kopen.