De wisselkoers van het paar USD/JPY wankelde donderdag terwijl traders wachtten op de belangrijke economische cijfers uit Japan. Het handelde op 146, een paar punten onder 147,25, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Zwakke cijfers uit de VS en Japan

De VS en Japan publiceerden deze week relatief zwakke economische cijfers. Donderdag bleek uit gegevens van het Japanse statistiekbureau dat de industriële productie in juli met 2,0% daalde, na een groei van 2,4% in de voorgaande maand. Die daling was erger dan de gemiddelde schatting van -1,4%.

Aan de positieve kant verwacht het statistiekbureau dat de industriële productie in augustus en september met 2,6% en 2,4% zal stijgen. Uit een ander rapport bleek dat de detailhandelsverkopen van het land in juli met 6,8% stegen, beter dan de verwachte 5,4%.

Ondertussen stapten beleggers in juli over op Japanse obligaties, toen de centrale bank haar programma voor het beheersen van de rentecurve aanpaste. Ze verwierven obligaties ter waarde van ruim 425 miljard yen, nadat ze de maand ervoor 275 miljard hadden gedumpt.

Ook buitenlandse investeerders bleven Japanse aandelen verlaten. Ze verkochten voor ruim 603 miljard yen aandelen, nadat ze de maand ervoor voor 740 miljard aan aandelen hadden verkocht. Deze acties verklaren waarom de Japanse yen onlangs is verzwakt.

De wisselkoers van USD/JPY reageerde ook op de relatief zwakke economische cijfers uit de Verenigde Staten. Het nauwlettend in de gaten gehouden cijfer voor het consumentenvertrouwen daalde in augustus, na een stijging in de voorgaande twee maanden.

Uit een ander rapport bleek dat het aantal vacatures in de VS in juli is gedaald tot het dieptepunt van 2021. Zoals we in dit artikel schreven , blijkt uit gegevens van ADP dat de economie in augustus 177.000 banen heeft toegevoegd, een scherpe daling ten opzichte van de 320.000 banen die in juli zijn gecreëerd.

Vooruitblikkend zal het volgende nieuws omtrent het paar USD/JPY dat we in de gaten moeten houden de aankomende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens en persoonlijke consumentenuitgaven (PCE) zijn.

Voorspelling USD/JPY

De koers van USD/JPY zag de afgelopen maanden een bullish trend. Op de 4H-grafiek vormde het pair een stijgende trendlijn, weergegeven in het zwart. Deze trendlijn verbindt de laagste niveaus sinds 7 augustus.

Het pair heeft een triple-top patroon gevormd op 146,61, de hoogste punten sinds 17, 22 en 28 augustus. Het consolideert ook op de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt van 50 is gekomen.

Daarom zal het pair de komende dagen waarschijnlijk een bearish uitbraak kennen. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 144,60, het laagste niveau op 23 augustus.