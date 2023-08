De wisselkoers van het paar USD/KRW bewoog donderdag zijwaarts, nadat beleggers nadachten over de relatief zwakke economische cijfers uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Het pair handelde op 1.320, waar het de afgelopen dagen stond. Deze prijs ligt een paar punten onder 1.344, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Zwakke cijfers voor de VS en Zuid-Korea

Het valutapaar USD/Zuid-Koreaanse won bleef onder druk staan na een reeks zwakke Amerikaanse economische cijfers die deze week werden gepubliceerd. Uit gegevens bleek dinsdag dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus is gedaald, na een stijging in de voorgaande twee opeenvolgende maanden.

Uit een ander rapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS) bleek dat de vacatures in het land in juli zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 2021. Een DP zei dat het aantal banen in de niet-agrarische particuliere sector in augustus 177.000 bedroeg, een scherpe daling ten opzichte van de 324.000 van de voorgaande maand.

Uit verdere gegevens bleek dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,1% is gegroeid, lager dan de eerdere schatting van 2,4%. Het Amerikaanse handelstekort steeg in juli ook tot ruim 91 miljard dollar.

Deze cijfers betekenen dus dat de Federal Reserve waarschijnlijk zal besluiten de renteverhogingen tijdens de komende bijeenkomst in september te onderbreken. De volgende belangrijke economische cijfers uit de VS om in de gaten te houden zijn de persoonlijke consumentenuitgaven (PCE) en de Amerikaanse niet-agrarische loonlijsten (NFP).

Zoals ik in dit artikel schreef, verwachten analisten dat de totale PCE in juli naar 3,3% is gestegen, terwijl de kern-PCE naar 4,2% is gestegen. Ze verwachten ook dat uit de komende NFP-gegevens zal blijken dat de Amerikaanse arbeidsmarkt in juli licht is verzacht.

Het paar USD/KRW reageerde ook op een nieuwe reeks zwakke economische cijfers uit Zuid-Korea. Volgens het statistiekbureau van het land daalde de industriële productie in juli met 8%, na een daling met 5,9% in de voorgaande maand. Deze daling was sterker dan de gemiddelde schatting van 5,2%. De detailhandelsverkopen in Zuid-Korea daalden in juli met 3,2%.

Technische analyse USD/KRW

USD/KRW-grafiek door TradingView

Ik schreef onlangs over het paar USD/KRW toen Zuid-Korea de zwakke export- en importgegevens publiceerde. Op de vier-uurgrafiek zien we dat de USD ten opzichte van de Zuid-Koreaanse won de afgelopen dagen zijwaarts is bewogen. In deze periode is het iets onder de voortschrijdende gemiddelden over de 25 en 50 perioden gekomen.

De Relative Strength Index (RSI) heeft een bullish divergentiepatroon gevormd. Daarom zal het pair de komende dagen waarschijnlijk binnen deze range blijven. De belangrijkste steun- en weerstandsniveaus om in de gaten te houden zijn 1.316 en 1.328.