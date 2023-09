De prijs van Ethereum daalde scherp nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) haar ETF-besluit voor bedrijven als Invesco, Blackrock en WisdomTree had uitgesteld. De ETH-munt werd vrijdag verhandeld op $1.640, een paar punten boven het dieptepunt van vorige maand op $1.538.

Ethereum prijs death cross

De belangrijkste katalysator voor de uitverkoop van Ethereum was het nauwlettend in de gaten gehouden besluit van de SEC over ETF-voorstellen van belangrijke Amerikaanse bedrijven. In zijn verklaring zei de toezichthouder dat het meer tijd nodig had om deze aanvragen te beoordelen.

De beslissing kwam een dag nadat de SEC een grote tegenslag kreeg toen een rechter in het voordeel van Grayscale oordeelde. In zijn beslissing oordeelde de rechter dat de SEC het plan van Grayscale om zijn GBTC Trust om te zetten in een ETF moest herzien. Als dit gebeurt, zal het bedrijf ook de Grayscale Ethereum Trust (ETHE) omzetten in een ETF.

Technisch gezien lijkt Ethereum in de problemen te zitten. Het heeft een bearish vlagpatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. De vlag kenmerkt zich door een lange vlaggenmast en een vlagachtig patroon.

Het belangrijkste is dat Ethereum het patroon van een death cross heeft gevormd. Deze kruising vindt plaats wanneer de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) een bearish crossover maken.

In de meeste perioden is dit patroon meestal een teken dat de waarde op de korte termijn zal blijven dalen. Het belangrijkste is dat deze prijs samenvalt met het laagste niveau op 14 juni. Het was ook de halslijn van het dubbele toppatroon voor $2.020.

Ethereum is ook onder de Ichimoku-wolk terechtgekomen. Daarom is de kans groot dat de munt de komende dagen zal blijven wegglijden. Als dit gebeurt, zal het volgende niveau om in de gaten te houden $1.372 zijn, het laagste punt op 10 maart. Deze prijs ligt ongeveer 16% onder het huidige niveau.

Implicaties voor andere altcoins

Het death cross-patroon van Ethereum wijst op meer nadelen voor andere altcoins zoals Stacks, Filecoin, Zcash, Gala, EOS, Render en Litecoin. In de meeste gevallen hebben deze tokens de neiging synchroon te bewegen met andere cryptocurrencies. Daarom is de kans groot dat deze munten zullen blijven vallen.

De volgende belangrijke katalysator voor Ethereum en andere altcoins zullen de nieuwste Amerikaanse NFP-gegevens zijn. Economen verwachten dat deze cijfers zullen aantonen dat de Amerikaanse economie in augustus minder banen heeft gecreëerd dan in juli.

Deze cijfers zijn belangrijk omdat de Fed zich ertoe heeft verbonden om bij haar volgende besluit afhankelijk te zijn van de cijfers. De meeste analisten verwachten dat de Fed de rente in september ongewijzigd zal laten en in 2024 zal beginnen met het verlagen ervan.