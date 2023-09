De koers van het paar USD/CHF hield vrijdag vrij goed stand na de laatste Zwitserse inflatiegegevens en sterke UBS-winsten. De koers werd verhandeld op 0,8835, een paar punten boven het dieptepunt van deze week op 0,8746.

Zwitserse en Amerikaanse inflatiegegevens

De wisselkoers van USD/CHF is gestegen na een reeks economische gegevens uit de Verenigde Staten. Uit gegevens bleek dinsdag dat het consumentenvertrouwen van het land in augustus is gedaald naar 106, na een stijging in de afgelopen twee opeenvolgende maanden.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de economie van het land in het tweede kwartaal met slechts 2,1% groeide, na een groei van 2,0% in het eerste kwartaal. Hoewel dit een goed cijfer was, was het met 2,4% lager dan de eerste schatting.

Uit een ander rapport bleek dat het Amerikaanse handelstekort in juli opliep tot ruim 90 miljard dollar. En volgens ADP heeft de particuliere sector in augustus slechts 177.000 banen gecreëerd.

Donderdag bleek uit gegevens dat de persoonlijke consumentenuitgaven (PCE) van het land met 3,3% stegen. Dit is een belangrijk cijfer omdat PCE de belangrijkste inflatiemeter van de Federal Reserve is.

De volgende belangrijke gegevens om in de gaten te houden zijn de meest recente Amerikaanse niet-agrarische loonlijsten (NFP)-gegevens. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat dit cijfer zal aantonen dat het werkloosheidspercentage op 3,5% is gebleven, terwijl de economie meer dan 170.000 banen heeft toegevoegd.

De prijs van USD/CHF reageerde ook op de laatste Zwitserse inflatiegegevens. Volgens het statistiekbureau steeg de totale inflatie in augustus naar 0,2%, wat leidde tot een stijging van 1,6% op jaarbasis. Deze gegevens betekenen dat de Zwitserse Nationale Bank (SNB) deze maand waarschijnlijk de rente opnieuw zal verhogen.

Het andere belangrijke nieuws waren de blockbuster-inkomsten van UBS, de grootste bank in Zwitserland. De winst van de bank kwam uit op ruim $29 miljard, geholpen door de overname van Credit Suisse.

Technische analyse USD/CHF

De prijs van USD/CHF bevindt zich sinds de eerste week van augustus in een langzame opwaartse trend. In deze periode heeft het paar een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart. Het is iets boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden gestegen en ligt iets onder het retracementniveau van 50%.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de prijs van USD naar CHF bullish, waarbij het volgende niveau dat we in de gaten moeten houden 0,8875 is, het hoogste punt op 25 augustus. De stop-loss van deze transactie bedraagt 0,8750.