De wisselkoers van het paar USD/IDR bleef vrijdag in een consolidatiefase, omdat investeerders reageerden op de laatste Indonesische inflatie- en PMI-gegevens. Het pair handelde op 15.249, een paar punten lager dan het hoogste punt van augustus op 15.359.

Inflatie in Indonesië daalt opnieuw

Copy link to section

De koers van USD ten opzichte van de roepia reageerde op de bemoedigende economische cijfers uit Indonesië. Uit een rapport van het statistiekbureau van het land blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) is gedaald van 0,21% in juli naar min 0,02% in augustus.

Op jaarbasis steeg de totale CPI van 3,08% naar 3,27%. Economen geraadpleegd door Reuters hadden verwacht dat dit cijfer op 3,33% zou uitkomen. Exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen daalde de Indonesische inflatie van 2,43% naar 2,18%.

Deze cijfers betekenen dat de acties van de Indonesische centrale banken werken. Net als andere centrale banken heeft zij de afgelopen maanden verschillende renteverhogingen doorgevoerd.

Analisten zijn van mening dat de centrale bank de rente de rest van het jaar zal blijven verlagen. Sommige economen zien dat de banken de rente de komende paar bijeenkomsten zullen verlagen.

De wisselkoers van USD/IDR reageerde ook op de positieve PMI-cijfers voor de verwerkende industrie. Volgens Nikkei steeg de Indonesische PMI voor de verwerkende industrie van 53,3 in juli naar 53,9 in augustus. Een PMI-waarde van 50 en hoger is doorgaans een positief teken dat de sector groeit.

Vooruitkijkend zullen de komende Amerikaanse NFP-gegevens de volgende belangrijke katalysator voor de koers van USD/IDR zijn, waarover ik in dit artikel schreef. Deze cijfers zullen naar verwachting aantonen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt in augustus is verslechterd, omdat de economie 170.000 banen heeft toegevoegd. Analisten zijn van mening dat het werkloosheidspercentage onveranderd bleef op 3,5%.

De NFP-gegevens komen een dag nadat de VS stabiele persoonlijke consumentenbestedingen publiceerden (PCE)-gegevens. Uit het rapport blijkt dat de inflatie in het land hardnekkig hoog blijft.

Voorspelling USD/IDR

Copy link to section

Save

De wisselkoers van het paar USD/IDR heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend doorgemaakt. Er is een stijgend kanaal gevormd, dat in het zwart is weergegeven. Het paar bevindt zich tussen dit kanaal en ligt iets boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het ligt ook een paar punten boven het cruciale steunniveau van 15.217, het hoogste punt op 11 juni. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, waarbij het volgende niveau op 15.400 ligt.