De prijs van ApeCoin (APE) bleef deze week dalen toen de vraag naar Bored Ape Yacht Club (BAYC) daalde. Het token trok zich ook terug naar het laagste niveau ooit, toen beleggers zich voorbereidden op een grote ontgrendeling.

Token ontgrendeling komt eraan

Copy link to section

ApeCoin is een cryptocurrency die in april 2022 door Yuga Labs werd gelanceerd. Het doel was om de Bored Ape Yacht Club NFT en het metaverse ecosysteem van stroom te voorzien. Onlangs heeft het token momentum verloren, toen de vraag naar BAYC NFT’s kelderde.

Net als andere cryptocurrencies heeft APE een steile neerwaartse trend doorgemaakt toen de vraag afnam. Deze uitverkoop nam toe nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) het goedkeuringsproces voor ETF’s had vertraagd, zoals ik hier schreef.

De andere belangrijke katalysator voor de uitverkoop is het komende token unlock-evenement, dat zal plaatsvinden op 16 september. Volgens TokenUnlocks zullen de ontwikkelaars meer dan 40,6 miljoen APE-tokens ontgrendelen.

Tegen de huidige prijs hebben deze tokens een marktkapitalisatie van meer dan $56 miljoen, wat 11,02% van de totale marktkapitalisatie is. De meeste van deze tokens gaan naar insiders van Yuga Labs. Tokens ter waarde van $3 miljoen worden toegewezen aan de oprichter van Yuga Labs.

Verder zullen tokens ter waarde van meer dan $36 miljoen naar lanceringsbijdragers gaan en $5,75 miljoen naar Yuga Labs zelf. Deze distributie laat zien dat ApeCoin sterk gecentraliseerd is en vooral de oprichter ten goede komt.

ApeCoin heeft sinds de lancering een zeer verwaterend effect gehad. De ontwikkelaars hebben meer dan 212 miljoen tokens ontgrendeld. Er zijn al meer dan 501,89 miljoen tokens ontgrendeld. En volgens het verwervingsschema zullen de laatste tokens in juni 2026 worden ontgrendeld.

Token-ontgrendelingen worden als zeer verwaterend gezien, omdat ze meer tokens in het netwerk introduceren. De meeste cryptocurrencies gaan dit tegen door bestaande tokens te verbranden, waardoor ze uit de circulatie worden gehaald. ApeCoin verbrandt geen tokens.

Daarom maken de dalende vraag naar Bored Ape Yacht Club en de voortdurende verwatering het moeilijk om ApeCoin aan te bevelen.

Prijsvoorspelling ApeCoin

Copy link to section

Save

De daggrafiek laat zien dat de prijs van ApeCoin de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het slaagde er onlangs in om het belangrijke ondersteuningsniveau van $2,63 (laagste punt op 14 november) om te zetten in weerstand.

ApeCoin blijft onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Stochastic Oscillator onder het oversoldniveau is gekomen. De Relative Strength Index (RSI) zweeft iets boven het oversoldpunt.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor de APE-prijs bearish, waarbij het volgende niveau waarop we moeten letten $1 is.