De wisselkoers van het paar USD/TRY hervatte de bullish trend naarmate de zorgen over de Turkse inflatie aanhielden. Het pair steeg maandag naar 27, een paar punten onder 27,32, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Turkse inflatie is in augustus gestegen

De consumenten- en producenteninflatie bleef stijgen, ook al bleef de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) de rente verhogen. Volgens het statistiekbureau steeg de totale CPI in augustus met 9,09%, hoger dan de gemiddelde schatting van 7,0%.

Deze inflatie vertaalde zich in een jaar-op-jaar stijging van 58,94%, het hoogste niveau in maanden. Het was een grotere stijging dan de gemiddelde schatting van 55,90% en de 47,83% in juli.

Uit verdere gegevens bleek dat de kern-CPI, waarbij de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, is gestegen van 56,1% in juli naar 64,8% in augustus.

Ook de producentenprijsindex (PPI) bleef stijgen, wat aangeeft dat Turkse bedrijven het moeilijk hebben. De PPI steeg met 5,89% op maandbasis, wat leidde tot een stijging op jaarbasis van 49,41%.

Deze maatregelen betekenen dat de acties van het CBRT er niet in slagen de inflatie terug te dringen en dat de situatie zou kunnen verslechteren naarmate de prijs van ruwe olie stijgt. De bank besloot de rente te verhogen naar 25%, het hoogste niveau in jaren. De meeste analisten hadden verwacht dat de bank naar 20% zou stijgen, zoals ik in dit artikel schreef.

De Turkse economie kampt met grote tegenwind nu belangrijke sectoren zoals de productiesector vertragen. Deze sectoren worden gecompenseerd door de bloeiende toeristische sector.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Turkse economie in het tweede kwartaal met 3,8% is gegroeid. Het groeide met 3,5% op jaarbasis. Analisten verwachten dat de groei verder zal vertragen, omdat deze winsten werden geholpen door stimuleringsmaatregelen voorafgaand aan de verkiezingen, zoals belasting- en renteverlagingen.

Voorspelling USD/TRY

De USD ten opzichte van de Turkse lira-wisselkoers heeft de afgelopen decennia een sterke bullish trend doorgemaakt. Deze bijeenkomst vond plaats vanwege de acties van president Erdogan en het CBRT.

Op de daily chart zweeft het pair iets onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe, op 27,32. Het blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden terwijl de Awesome Oscillator onder het neutrale niveau is gekomen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de wisselkoers van USD/TRY bullish, met een volgende doelstelling van 27,32. Een doorbraak boven dat niveau zal ervoor zorgen dat het paar op 28-jarige leeftijd naar het psychologische niveau stijgt.