De Mexicaanse peso heeft zich de afgelopen dagen enigszins teruggetrokken, nu de recente rally een adempauze neemt. De wisselkoers van USD/MXN handelde maandag op 17,14, een paar punten boven het dieptepunt van vorige week op 16,65. Deze prijs ligt zo’n 22% onder het hoogste niveau in 2022.

Mexicaanse peso versus Amerikaanse dollar

De Mexicaanse peso was dit jaar een van de best presterende valuta. De koers is met ruim 15% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat beleggers optimistisch blijven over de Mexicaanse economie.

Mexico profiteert van de relatief hoge prijzen voor ruwe olie. Brent steeg maandag naar $87, terwijl West Texas Intermediate (WTI) op $84 handelt. Sommige analisten zijn van mening dat ruwe olie de $100 zou kunnen bereiken.

Het belangrijkste is dat de Mexicaanse economie zich herstelt vanwege de nabijheid van de Verenigde Staten. Veel Amerikaanse bedrijven verplaatsen hun activiteiten vanuit China naar Mexico.

Anderen profiteren van de USMCA om van de VS naar Mexico te verhuizen. Stellantis, een van de grootste Amerikaanse autofabrikanten, heeft bijvoorbeeld gewaarschuwd dat het de meeste activiteiten naar Mexico zou kunnen verplaatsen als het er niet in slaagt een akkoord met de vakbonden te bereiken.

Uit recente gegevens blijkt dat Mexico China heeft ingehaald als de grootste handelspartner van Amerika. Deze trend zal zich voortzetten naarmate bedrijven hun risico’s uit China verminderen, terwijl de Taiwanese uitdaging blijft bestaan.

Uit een maandag gepubliceerd rapport blijkt dat de bruto investeringen in vaste activa van het land in juni met 3,10% zijn gestegen. Dit vertaalde zich in een jaar-op-jaar stijging van 28,80%.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het valutapaar USD/MXN de afgelopen dagen is gestegen. Ten eerste bleek uit gegevens uit Mexico dat de economie in het tweede kwartaal langzamer groeide dan verwacht. Het groeide met 0,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De koers van USD/MXN is ook gestegen vanwege de kracht van de Amerikaanse dollar. De dollarindex is gestegen van onder de $100 naar $104, wat aangeeft dat er vraag is naar de valuta.

Technische analyse USD/MXN

Het paar USD/MXN bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bearish trend. Meest recentelijk vormde het pair echter een patroon met een dubbele bodem op 16.6415. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bullish signalen.

Voordat de dubbele bodem ontstond, had het pair een dalend wigpatroon gecreëerd, wat opnieuw een teken is van een bullish omkering. Het consolideert ook op de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden.

Daarom zal het pair de komende dagen waarschijnlijk een bullish uitbraak kennen. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om naar te kijken 18.