Base, het nieuwe laag-2- netwerk van Coinbase, wint aan populariteit onder ontwikkelaars, zelfs nu de crypto-industrie met grote tegenwind wordt geconfronteerd.

Het netwerk heeft veel ontwikkelaars aangetrokken, waarvan Friends.tech de populairste is. Het controversiële sociale netwerk blijft aan populariteit winnen en trekt meer dan een miljoen gebruikers.

Ondertussen heeft Base zijn activiteit in de gedecentraliseerde financiële sector (DeFi) zien stijgen. Gegevens verzameld door DeFi Llama laten zien dat de totale waarde (TVL) in zijn ecosysteem omhooggeschoten is naar een recordhoogte van meer dan $464 miljoen. Deze toename maakt het de 10e grootste blockchain ter wereld.

Het meest opvallend is dat Base, dat een paar maanden oud is, een aantal bekende blockchains in de sector heeft ingehaald. Het is bijvoorbeeld groter dan Cronos van Crypto.com, dat een TVL van $374 miljoen heeft. Het is ook groter dan Cardano, waarvan het ADA-token ooit meer dan $90 miljard waard was. Andere opmerkelijke blockchains zijn Kava, Klaytn en Fantom.

Base heeft honderden ontwikkelaars in de DeFi-industrie aangetrokken. De grootste dApp in zijn ecosysteem is Aerodrome, een DEX met meer dan $170 miljoen aan activa. Andere opmerkelijke namen in het ecosysteem zijn Beefy, Compound, Overnight Finance en Stargate. DeFi-zwaargewichten zoals Curve en Uniswap zijn ook in Base ingezet.

Toch is het nog te vroeg om te voorspellen of Base ook op de lange termijn succesvol zal zijn. In het verleden hebben we gezien dat veel chains aan populariteit winnen en vervolgens in de loop van de tijd hun grip verliezen.

Op het hoogtepunt had Cronos bijvoorbeeld een TVL van meer dan $ 4 miljard, terwijl Tectonic en MM Finance marktaandeel wonnen. Op dezelfde manier was Algorand een topspeler in DeFi, geholpen door de populariteit van AlgoFi, dat onlangs werd gesloten.