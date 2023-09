Kansas City Chiefs – de titelverdediger van de Super Bowl zijn helemaal klaar om het op te nemen tegen de Detroit Lions wanneer het NFL-seizoen op 8 september van start gaat.

En daarmee samenhangend is er een geweldige handelsmogelijkheid, aldus de Bank of America.

Bank of America ziet voordelen in aandelen voor sportweddenschappen

Het bedrijf vertelde klanten in een recent bericht dat aandelen in sportweddenschappen doorgaans een paar dagen vóór het NFL-seizoen beginnen te stijgen.

Aandelen voor online gaming hebben een geschiedenis van stijgingen in en aan het begin van het NFL-seizoen, maar daarna minder.

Daartoe zijn analisten van de Bank of America ervan overtuigd dat namen als DraftKings, MGM en Ceasars er de komende dagen waarschijnlijk van zullen profiteren. Dit is omdat voetbalfans op hun favoriete teams wedden en een impuls zullen geven aan online sportweddenschappen die nu zijn gelegaliseerd in een aantal staten.

Maar wie zegt dat alleen de aandelen zullen profiteren van de NFL? Onlangs geïntroduceerde platforms zoals Chancer.com, die de kern vormen van sportweddenschappen en online gaming, kunnen net zo goed profiteren als de aandelen.

Chancer is een betrouwbaar platform voor sociale weddenschappen

Chancer is een op blockchain gebaseerd project dat een opwindende draai geeft aan online gokken met wat het ‘sociale weddenschappen’ noemt.

Het idee is om gebruikers in staat te stellen hun vrienden, familie of wie ze maar willen te laten deelnemen aan een gokmarkt die ze zelf creëren – en dat hoeft niet noodzakelijkerwijs op NFL te zijn. Bent u geïnteresseerd in weddenschappen op de komende verkiezingen? Zeker. Een lokaal evenement? Waarom niet. U bepaalt eigenlijk waar u een weddenschap op wilt afsluiten.

Als het echter om een sportevenement gaat, integreert Chancer ook livestreaming in zijn platform.

Dit was dus de introductie over Chancer.com, voornamelijk voor gokkers. Maar het project is ook net zo fascinerend voor investeerders omdat het wordt aangedreven door een native Chancer-token dat zijn waarde bepaalt op basis van vraag en aanbod.

Op het moment van schrijven is het token in de presale beschikbaar en wordt het gewaardeerd op $0,011. Lees hier meer over $CHANCER.

Chancer-token zou kunnen profiteren van de snelle groei van online weddenschappen

Chancer heeft al meer dan $1,7 miljoen opgehaald met de verkoop van zijn BSC0-token, wat duidt op een sterke vraag. Zodra de lopende presale voorbij is, zal $CHANCER genoteerd worden op cryptobeurzen die doorgaans een katalysator zijn voor prijsstijging.

Het gelijknamige native token kan des te aantrekkelijker zijn als investering, aangezien het een spel is op online gokken en digitaal gamen – een markt die naar verwachting in de toekomst een CAGR (samengestelde jaarlijkse groei) van 10% zal zien.

Het is hier ook opmerkelijk dat de cryptomarkt naar schatting de komende vijf jaar grofweg zal verdrievoudigen in termen van transactiewaarde. Dat is ook een snelle groei waar $CHANCER van kan profiteren, aangezien het in essentie een cryptocurrency is.

Details over het kopen van het Chancer-token zijn beschikbaar op de website.

Crypto-wind in de rug kan goed uitpakken voor $CHANCER

Ten slotte zou $CHANCER uiteindelijk kunnen profiteren van de vele rugwind die aan de crypto-ruimte wordt toegeschreven.

Zo oordeelde een Amerikaanse rechter onlangs in het voordeel van Grayscale in zijn rechtszaak tegen de Securities & Exchange Commission over een Bitcoin ETF.

Dat is een belangrijke stap voorwaarts wat betreft de lancering van het genoemde op de beurs verhandelde fonds – wat belangrijk is omdat veel experts geloven dat dit zal resulteren in een betekenisvolle boost in de vraag naar crypto en daardoor materiële voordelen voor BTC zal ontsluiten.

Omdat het een graadmeter is, heeft de cryptocurrency-ruimte de neiging om samen met de Bitcoin te bewegen. Als het zich heeft hersteld na de lancering van een Bitcoin ETF, zal dat misschien ook het geval zijn voor de andere cryptocurrencies, waaronder het Chancer-token.

Dan is er natuurlijk nog de Federal Reserve die waarschijnlijk klaar is met het verhogen van de rente, of op zijn minst bijna klaar is. Zodra het land overstapt op een mild monetair beleid, kunnen risicovolle activa zoals cryptocurrencies in het algemeen of misschien $CHANCER in het bijzonder hiervan profiteren.

Bezoek hier de Chancer-website om het platform, de presale ervan en erin investeren verder te verkennen.