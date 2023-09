Multichain (MULTI) stijgt met 53% in een dag: reden voor de stijging

De prijs van Multichain schoot op 4 september omhoog boven $2,3, wat resulteerde in een stijging van 7500% in het handelsvolume van het token een dag later. De prijsstijging van MULTI op 4 september verraste de meerderheid van de cryptohandelaren. Hierdoor investeerden velen onmiddellijk in de crypto uit angst om iets te missen (FOMO), wat de meest waarschijnlijke reden is waarom het handelsvolume plotseling is gestegen.

Terwijl de prijs zich heeft teruggetrokken van het hoogste punt van gisteren en rond de $1,5 handelde, vraagt de meerderheid van de marktdeelnemers zich nog steeds af waarom de prijs van het Multichain-token plotseling steeg op 4 september. Hieronder vindt u een diepgaande uitleg van wat de oorzaak was van de MULTI-token. prijs stijgen.

Waarom is de prijs van Multichain gestegen?

De huidige prijsstijging van Multichain (MULTI) wordt hoogstwaarschijnlijk toegeschreven aan de recente aankondiging door de Zuid-Koreaanse game-ontwikkelaar Netmarble, die afgelopen vrijdag aankondigde dat zijn blockchain-tak, MARBLEX, zijn multichain-service Warp heeft bijgewerkt.

De Warp van MARBLEX is een bridge-service waarmee gebruikers kunnen uitwisselen tussen het native token van MARBLEX, MARBLEX (MBX), en het bridge-token, MBXL, terwijl MBX-tokens over blockchain-netwerken kunnen bewegen.

Met de recente update over Warp hebben BNB Chain-gebruikers toegang tot services, waaronder games en NFT’s binnen het MBX-ecosysteem. Dit zal naar verwachting een toestroom van BNB Chain-gebruikers aantrekken, aangezien MARBLEX in februari een strategisch partnerschap is aangegaan met het BNB Chain-netwerk om zijn multichain-ecosysteem uit te breiden.

De recente ontwikkeling is welkom nieuws voor Multichain-gebruikers en MULTI-houders, vooral omdat het twee maanden na het nieuws komt over de arrestatie van Multichain-CEO Zhao Jun door de Chinese politie, waardoor het project in crisis verkeert, wat de reden was achter de twee maanden durende MULTI-prijsdaling..

Multichain, voorheen bekend als Anyswap, is geëvolueerd van een louter gedecentraliseerd cross-chain swap-protocol met DEX-handel en beloningen voor liquiditeitsmining naar het opnemen van cross-chain-interacties.

Aankomende MARBLEX-evenementen

MARBLEX organiseert speciale evenementen ter waarde van in totaal $240.000 om de nieuwe Warp-update te vieren. Ze omvatten een aanbod van liquiditeitspools in twee vormen (USDT-MBX-paren en BNB-MBX-paren) op de gedecentraliseerde PancakeSwap-beurs.

MARBLEX is ook van plan om gebruikers die MBX gebruiken te belonen voor het inzetten in Syrup Pools binnen PancakeSwap.