Prijsvoorspelling: Shiba Memu, Vulcan Forged PYR en Adventure Gold

De cryptomarkt heeft een bodem gevonden na de paniekdip eind vorige week. Op het moment van schrijven was de wereldwijde cryptomarkt de afgelopen 24 uur met 0,11% gestegen. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) en Fetch.ai (FET) behoren tot de meest populaire cryptocurrencies van dit moment nu Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) groen worden.

De cryptomarkt is aan het pieken sinds de overwinning van Grayscale in de spot bitcoin ETF-zaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) op 29 augustus. Terwijl de cryptomarkt echter moeite heeft om voet aan de grond te krijgen, wordt er een nieuwe kunstmatige intelligentie (AI) ingezet. De door AI aangedreven meme-coin Shiba Memu maakt furore op de cryptomarkt terwijl het probeert meme-koningen zoals Shiba Inu en Dogecoin te onttronen. Shiba Memu bevindt zich momenteel in de presale fase en investeerders stromen massaal in om een deel van het trending meme-project te bemachtigen.

De overwinningsimpact van Grayscale op crypto

Het Amerikaanse District of Columbia Court of Appeals oordeelde dat de SEC ten onrechte een aanvraag van crypto-vermogensbeheerder Grayscale Investments had afgewezen die een ETF wilde noteren die de prijs van BTC volgt.

De zaak werd nauwlettend in de gaten gehouden door grote spelers op het gebied van vermogensbeheer en cryptocurrency die al jaren proberen de SEC zover te krijgen dat ze spot-Bitcoin ETF’s goedkeuren. Terwijl mensen als Grayscale Investments geloven dat de ETF’s investeerders aan Bitcoin zouden blootstellen zonder echte BTC-tokens te hoeven bezitten, maakt de SEC zich zorgen dat de spot-Bitcoin ETF’s kwetsbaar zouden zijn voor manipulatie.

Grayscale en de SEC hebben nu 45 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak, in welk geval ze ofwel naar een en banc panelbeoordeling zouden gaan, ofwel naar het Amerikaanse Hooggerechtshof. De SEC heeft echter nog geen stappen ondernomen die suggereren dat ze nog in beroep zouden gaan tegen de zaak.

JP Morgan zei dit weekend dat de SEC gedwongen zou kunnen worden om meerdere spot bitcoin ETF’s goed te keuren zoals die van Grayscale. Verschillende bedrijven, waaronder BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise en Invesco, hebben een aanvraag ingediend om BTC ETF’s te laten noteren op Nasdaq of CBOE Global Markets. En de meeste bedrijven hebben ervoor gekozen om met Coinbase samen te werken om de handel op de onderliggende bitcoin-markt te controleren nadat de SEC de eerste aanvragen had afgewezen.

Na de uitspraak van dinsdag ging de hele cryptomarkt van start en overschreed de Bitcoin-prijs zelfs de $28.000. De markt stortte echter in nadat Bitwise vrijdag zijn Ethereum- en Bitcoin ETF-aanvraag had ingetrokken. De markt is echter weer groen geworden en alle ogen zijn gericht op de SEC, aangezien een meerderheid voorspelt dat deze de crypto-ETF-aanvragen binnenkort zou kunnen goedkeuren; iets dat de hele cryptomarkt in een gekke bull-cyclus zou kunnen brengen.

Prijsvoorspelling Adventure Gold en Vulcan Forged

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR en Fetch.ai (FET) behoren tot de meest populaire cryptocurrencies van dit moment. De drie cryptocurrencies hebben de afgelopen zeven dagen aanzienlijke koerswinsten geboekt en werden niet beïnvloed door de prijsdump van vrijdag.

Behalve Fetch.AI, een door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven cryptocurrency, zijn de andere twee (Adventure Gold en Vulcan Forged) door NFT aangedreven cryptocurrencies.

Aangezien de prijs van Vulcan Forged het weerstandsniveau van $3,9741 heeft doorbroken, zijn alle ogen gericht op het volgende weerstandsniveau van $4,4999, dat volgens beleggers zeer snel zou kunnen worden bereikt, vooral als de candle van vandaag boven R1 sluit.

Hoewel de Adventure Gold nog steeds hoger handelt dan waar hij op 3 september werd geopend, moeten traders voorzichtig zijn. De candle van vandaag is namelijk bearish en zou mogelijk de winsten van gisteren teniet kunnen doen. Als de candle boven het draaipunt op $0,6159 sluit, is de kans groot dat de crypto opnieuw een kans krijgt op het weerstandsniveau van $0,6970. Daarentegen, als het draaipuntniveau (P) wordt overschreden, moeten handelaren erop voorbereid zijn dat de prijs van het token richting de steun op $0,4538 zal dalen.