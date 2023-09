De uitverkoop van de Japanse yen zette deze week door, terwijl de rally van de Amerikaanse dollarindex (DXY) aan kracht won. De wisselkoers van USD/JPY steeg naar een hoogtepunt van 147,72, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Op dezelfde manier stegen de paren GBP/JPY en EUR/JPY naar respectievelijk 185 en 158.

Sterke Amerikaanse dollarindex (DXY)

Copy link to section

De Japanse yen heeft een opmerkelijke uitverkoop doorgemaakt, zelfs nadat de Bank of Japan een paar maanden geleden van koers veranderde. Zoals we hier schreven heeft de bank besloten haar rentecurvebeleid aan te passen, waardoor de tienjaarsrente naar 0,65% is gestegen.

De belangrijkste katalysator voor de USD/JPY-rally is de kracht van de dollar. De US-dollarindex, die de valuta volgt ten opzichte van een mandje valuta’s, steeg naar $104,5, het hoogste niveau in meer dan vijf maanden.

Deze rally vond plaats vanwege de stijgende rente in de Verenigde Staten en de kracht van de economie. De meeste beleggers, inclusief buitenlanders, richten zich nu op de veiligheid van belangrijke Amerikaanse activa zoals aandelen.

Er is ook een algemene overgang naar contant geld, aangezien de Amerikaanse geldmarktfondsen naar meer dan 5% zijn gestegen. Als gevolg hiervan daalt de geldhoeveelheid nu de Federal Reserve haar kwantitatieve verkrappingsbeleid (QT) intensiveert.

Het is onduidelijk of er een haalbare oplossing is voor de zwakte van de Japanse yen. In een ideale situatie zou de Bank of Japan (BoJ) reageren door de rente te verhogen. Hoewel de inflatie op een hoog niveau ligt, zijn analisten van mening dat de bank dit jaar de rente niet zal verhogen.

De koers van USD/JPY herstelde zich ook na de relatief zwakke cijfers over de gezinsbestedingen. Uit cijfers die dinsdag zijn gepubliceerd blijkt dat de consumentenbestedingen in juli met 2,7% zijn gedaald en op jaarbasis met 5%. In een dergelijke omgeving zullen renteverhogingen leiden tot een langzamer herstel.

Het is waarschijnlijk dat de Japanse yen de komende maanden zal blijven dalen, omdat beleggers zich concentreren op acties van de Fed en de BoJ.

Voorspelling USD/JPY

Copy link to section

Save

USD/JPY-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van het paar USD/JPY zich al een tijdje in een sterke bullish trend bevindt. Het pair slaagde erin het belangrijke weerstandsniveau op 145 (hoog op 30 juni) om te zetten in support.

Bovendien is het USDJPY-paar boven de 25- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen. Het bevindt zich ook iets onder de bovenzijde van het stijgende kanaal, weergegeven in groen. De prijs ligt ook boven de Ichimoku-wolk, terwijl de MACD boven het neutrale punt is gestegen.

Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op 151.96 (hoogste punt van 22 oktober). Het alternatieve scenario is waarin het paar de onderkant van het stijgende kanaal opnieuw zal testen op 140.