AI-aangedreven Shiba Memu floreert terwijl Shiba Inu (SHIB) enorme doorbraak beoogt

Meme-coins blijven de cryptocurrency-markt domineren, omdat uitdagingen zoals regulering en financiële onrust in de VS de ruimte voor digitale activa aantasten. Shiba Inu wacht op een indrukwekkende doorbraak terwijl Shiba Memu toekomstig momentum laat zien.

Shiba Inu staat weer in de schijnwerpers en de cijfers zeggen alles. De laatste stijging van de volatiliteit van de altcoin duidde op een mogelijke trendomkering. Bovendien heeft SHIB de laatste tijd een lucratieve ontwikkeling doorgemaakt, wat voor optimisme heeft gezorgd.

DeFi-platform ShibaSwap, waarop SHIB, BONE en LEASH worden gehost) heeft een totale waarde van $23,4 miljoen, een daling van 10,59% in de afgelopen zeven dagen en een stijging van 0,51% over 24 uur. Wat houdt dat in? Veranderingen op de korte termijn dragen bij aan de verwachte verschuiving in het brede landschap.

Verder vertoont Shiba Inu een laag handelsvolume, wat duidt op een herijking van de markt te midden van een stijgende volatiliteit. De brandsnelheid van SHIB is de afgelopen dag met 270% gestegen. Tokenverbranding verwijdert activa uit de circulatie om het aanbod te verminderen en de vraag te vergroten. De plotselinge stijging van de brandsnelheid van Shiba Inu zou de crypto ertoe kunnen aanzetten de huidige beperkingen te overwinnen.

Wat nu? Enthousiastelingen moeten wellicht de burn rate en het handelsvolume van Shiba Inu zien als indicatoren die een enorme marktbeweging kunnen katalyseren.

Eén analist benadrukte dat de alt-bevestigde trendomkeringen en elke terugval een aantrekkelijk instapniveau kunnen opleveren.

Shiba Memu – een revolutie in de markt voor meme-coins

Shiba Memu is een nieuw meme-token dat marktspelers heeft aangetrokken met krachtige functies. Het AI-aangedreven token combineert blockchain en kunstmatige intelligentie om een enorme gebruikerswaarde te garanderen.

Shiba Memu (SHMU) blijft de aandacht van beleggers trekken, omdat velen het activum beschouwen als de volgende grote hit in de cryptocurrency-sector. De altcoin combineert toonaangevende innovaties – blockchain en AI. De fusie resulteert in cross-breed cryptoprojecten die liefhebbers van kunstmatige intelligentie en cryptohandelaren aantrekken.

Investeren in Shiba Memu?

Het Shiba Memu-project zal waarschijnlijk zijn positieve houding behouden en de fans een substantieel rendement opleveren. Het bezit trekt steeds meer gesprekken in de community als een top-altcoin met lucratieve kansen.

Hoewel het lijkt op de meeste thema-crypto’s, is Shiba Memu, afhankelijk van het uiterlijk en de trends om de aandacht te trekken, meer dan een schattige meme zonder nut.

Shiba Memu heeft tijdens de voorverkoop lucratieve winsten behaald, wat een signaal is van het vertrouwen van investeerders, zelfs vóór de officiële release aan het publiek. De prijs van de alt is dagelijks met een vaste waarde van $0,000225 gestegen sinds de lancering van zijn initiële coin aanbod (ICO) op $0,01125.

Nu de meeste individuen binnen en buiten de cryptocurrency-wereld meer geïnteresseerd raken in het indrukwekkende potentieel van AI, zal Shiba Memu de industrie waarschijnlijk de komende tijd domineren. Meer informatie is te vinden op de officiële website.