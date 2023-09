Amerikaanse dollar verkopen nu het tekort opnieuw stijgt?

De Amerikaanse economie is de grootste ter wereld en blijft groeien ondanks dat velen dit jaar vrezen voor een recessie. Uit de meest recente cijfers blijkt hoeveel veerkracht het is ondanks de verkrappingscyclus van de Fed.

Dit zou goed nieuws zijn voor het Amerikaanse tekort, aangezien een sterke economie het tekort terugdringt. Deze keer is het echter anders.

Het is begrijpelijk dat het tekort tijdens de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021 enorm is gestegen. Na de pandemie is het, zoals verwacht, gedaald.

Maar in plaats van het niveau van vóór de pandemie te bereiken, zoals het hoort, schoot het weer omhoog. Dit keer terwijl de Amerikaanse economie bleef groeien. Tussen 2022 en 2023 zal dit verdubbelen.

Wat betekent dit voor de Amerikaanse dollar?

Save

VS moeten schulden herfinancieren tegen hogere rentetarieven

Copy link to section

Een tekort is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het moet gefinancierd worden.

Als zodanig geeft de Amerikaanse overheid obligaties uit die worden verkocht aan binnenlandse en buitenlandse investeerders. Hoe hoger het tekort, hoe meer obligaties er moeten worden uitgegeven.

Voor die obligaties betaalt de overheid rente.

Het komende jaar zal voor 7,6 biljoen dollar aan Amerikaanse schulden aflopen, ongeveer 31% van alle uitstaande Amerikaanse staatsschulden. Deze schuld moet worden doorgerold, wat tot nu toe geen probleem was omdat de fondsrente op een zeer laag niveau stond.

Niet meer.

Save

De fondsrente steeg dramatisch vanaf de ondergrens toen de Fed de inflatie bestreed. En de rente zou nog verder kunnen stijgen, omdat de Fed er nog niet zeker van is dat ze de eindrente heeft bereikt.

Het betekent dat de Amerikaanse rentelasten naar verwachting meer dan 1 biljoen dollar per jaar zullen bedragen. En dit is waar het op de lange termijn een probleem wordt voor de dollar.

Om zulke grote tekorten te kunnen veroorloven, moeten de Amerikaanse rentetarieven omlaag. Of ze kunnen niet veel meer stijgen, wat betekent dat elke dollarsterkte waarschijnlijk slechts tijdelijk van aard zou zijn.

Save