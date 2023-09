De Nifty 50-index bleef zich herstellen terwijl beleggers Indiase aandelen bleven kopen. De index steeg vrijdag naar een hoogtepunt van INR 19.772, terwijl Amerikaanse indices als de Dow Jones en de Nasdaq 100 zich vier dagen op rij terugtrokken.

Indiase aandelen doen het goed

De Nifty-50 en BSE Sensex indices hebben het dit jaar goed gedaan, omdat beleggers hoopvol blijven over de Indiase economie. Nifty, dat de 50 grootste bedrijven in India bijhoudt, is met meer dan 30% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022 en zweeft in de buurt van het hoogste niveau ooit.

De belangrijkste reden voor deze trend is het feit dat India zich ontpopt als een van de snelst groeiende economieën ter wereld. India is Groot-Brittannië al gepasseerd en is de vijfde grootste economie geworden met een bbp van ruim 3,38 miljard dollar. Nu de Duitse economie vertraagt is de kans groot dat dit binnenkort de vierde economie zal worden.

Uit de meest recente economische gegevens blijkt dat de Indiase economie in het tweede kwartaal van het jaar met 7,8% is gegroeid. Daarentegen groeide de VS met 2,1%, terwijl de Europese economie slechts met 0,3% groeide. China groeide tijdens het kwartaal met 6,3%.

De Indiase economie werd gedreven door de overheids- en consumentenbestedingen. De overheid geeft zwaar uit aan grote infrastructuurprojecten zoals wegen en spoorwegen. Al deze investeringen komen ten goede aan veel bedrijven in het land.

Daarom is het waarschijnlijk dat de Reserve Bank of India (RBI) dit jaar niet in de stemming zal zijn om de rente te verlagen. Bovendien vindt de aanhoudende economische groei plaats in een tijd waarin de inflatie – met uitzondering van de voeding – afneemt. Daarom zal de bank op zijn vroegst besluiten de rente te verlagen in 2024.

De meeste Nifty 50-indexbedrijven stonden de afgelopen maand in het groen. Coal India, NTPC, HCL Tech, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki en Tata Steel presteerden het best. Al deze aandelen zijn de afgelopen 30 dagen met meer dan 9% gestegen.

Voorspelling Nikkei 225-index

In mijn laatste artikel over de Nifty 50-index heb ik beleggers aangeraden de dip te kopen. Deze visie was juist, aangezien de index nu is hersteld en dicht bij zijn hoogste punt ooit is gekomen. Het blijft boven het belangrijke steunniveau van INR 18.895, het hoogste niveau in november.

De Nifty 50-index wordt ondersteund door het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) omhoog is gegaan. Het heeft ook een dalend wigpatroon gevormd, wat meestal een bullish teken is.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor de index bullish, met een initiële doelstelling van INR 19.984. Bij een doorbraak boven dat niveau zal het stijgen naar INR 20.000.