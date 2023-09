De prijs van Binance Coin heeft de afgelopen maanden een sterke bearish trend doorgemaakt vanwege de toenemende zorgen over Binance. Het BNB-token werd vrijdag verhandeld tegen $214, ongeveer 40% onder het hoogste niveau van dit jaar.

Zorgen over Binance blijven bestaan

Copy link to section

Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, stond de afgelopen maanden onder grote druk. De grootste uitdaging was een grote rechtszaak door de Securities and Exchange Commission (SEC).

In de rechtszaak werden verschillende beschuldigingen geuit, waaronder dat Binance fondsen samenbracht, een Zwitsers fonds gebruikte om prijzen te manipuleren, diensten aan Amerikaanse klanten aanbood en effecten aanbood zonder de wet te volgen. Binance heeft deze claims afgewezen.

Verder heeft Binance een aantal van zijn hooggeplaatste leidinggevenden de beurs zien verlaten. Gleb Kostarev en Vladimir Smerkis, hoge functionarissen die toezicht houden op Rusland, zijn bijvoorbeeld vertrokken. Tientallen andere leidinggevenden hebben het bedrijf ook verlaten.

Tegelijkertijd ziet Binance het volume van de in ruil verhandelde activa blijven dalen naarmate de cryptowinter voortduurt. Uit gegevens blijkt dat Binance meer dan $57 miljard aan totale activa heeft, waarvan $50 miljard schone activa zijn.

En het allerbelangrijkste: de totale activa die in de Binance Chain zijn opgesloten, zijn gedaald. BNB Chain heeft nu een totale waarde van $4,48 miljard (TVL) en is daarmee de derde grootste speler in de sector, na Ethereum en Tron. In BNB-termen heeft de keten ruim 21 miljoen tokens, het laagste niveau sinds april 2021. Op zijn hoogtepunt had de munt ruim 66 miljoen tokens in zijn ecosysteem.

De grootste DeFi-netwerken in BNB Chain zijn PancakeSwap, Venus Finance, Radiant en Coinwind. PancakeSwap, een toonaangevende gedecentraliseerde beurs, is ingehaald door grote beurzen zoals dYdX en Uniswap.

De prijs van BNB heeft het ook moeilijk vanwege de bredere problemen op de markt. De crypto-angst- en hebzuchtindex heeft zich bijvoorbeeld teruggetrokken, terwijl de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar het hoogste punt in vijf maanden is gestegen.

BNB prijsvoorspelling

Copy link to section

Save

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van het BNB-token eerder dit jaar een triple-top patroon vormde op $340. Dit patroon is een van de meest bearish patronen in de technische analyse. Vervolgens maakte het een bearish doorbraak onder zijn neklijn op $264.

De prijs van het BNB-token is nu opgeschoven naar de belangrijkste steun op $220, het laagste niveau op 22 december. Het heeft ook een bearish vlagpatroon gevormd. Daarom vermoed ik dat de munt een bearish uitbraak zal kennen, aangezien verkopers zich richten op het volgende psychologische niveau van $200. De stop-loss van deze transactie bedraagt $230.