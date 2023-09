De uitverkoop van de Euro Stoxx 50-index zette vrijdag door, omdat de zorgen over de Europese economie aanhielden. De index trok zich terug naar een dieptepunt van €4.200, een stuk lager dan €4.486, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

De Europese LNG-prijzen stijgen

De Euro Stoxx 50-index bleef dalen terwijl de Europese LNG-prijzen stegen. De prijzen van TTF, de Europese benchmark, stegen met 14% naar €34,65, het hoogste niveau in maanden. Deze betoging vond plaats nadat een Chevron-eenheid in Australië een staking was begonnen, waardoor er bezorgdheid ontstond over de bevoorrading.

De implicatie hiervan is dat de kosten van zakendoen in de regio zullen stijgen. Er zijn dan ook zorgen over hun concurrentiepositie, in een tijd waarin het ondernemersvertrouwen is weggezakt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat het Duitse ondernemersvertrouwen in augustus daalde toen de economie kromp.

Ook de Euro Stoxx 50-index heeft zich teruggetrokken vanwege de aanhoudende spanningen tussen China en westerse landen. China heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om overheidspersoneel te verbieden de iPhone te gebruiken, onder verwijzing naar veiligheidsredenen. De stap was een vergelding nadat Washington had verboden gevoelige technologieën aan China te verkopen.

Het belangrijkste is dat er, zoals ik in dit rapport over de DAX en dit artikel over de CAC 40-index schreef, zorgen zijn over de Chinese economie. Uit recente economische cijfers blijkt dat de export, de detailhandelsverkopen en de industriële productie van de Chinese economie zijn ingestort.

De meeste analisten zijn van mening dat de werkelijke situatie in China erger is dan wat officiële cijfers zeggen. De economische activiteiten van China zijn belangrijk voor Europese aandelen, omdat de meeste bedrijven daar veel zaken doen. Stoxx 50-aandelen als LVMH, Kering, Volkswagen en Mercedes beschouwen China bijvoorbeeld als hun grootste markt.

Ook de Stoxx-index had het moeilijk nadat verschillende bedrijven zwakke resultaten publiceerden. De aandelenkoers van Adyen kelderde nadat het zwakke resultaten rapporteerde. De resultaten van Siemens waren aanzienlijk zwak, vooral vanwege de energieactiviteiten. Luxegroepen als LVMH en Kering zien een zwakke vraag in China en de VS.

Voorspelling Euro Stoxx 50

Uit de daggrafiek blijkt dat de Euro Stoxx 50 de afgelopen maanden aan momentum heeft ingeboet. Het heeft veel weerstand ondervonden met €4.415, het hoogste niveau in april, mei en juni. Het brak in augustus valselijk uit en klom naar het hoogste niveau met €4.494.

De index is onder de stijgende trendlijn gekomen die de laagste schommelingen sinds december vorig jaar met elkaar verbindt. Het is ook onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gezakt en bevindt zich op het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.

De Relative Strength Index (RSI) heeft een dalend kanaal gevormd. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke steun op €4.000. De stop-loss van deze transactie bedraagt €4.325.