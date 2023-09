De wisselkoers van pond naar Japanse yen (GBP/JPY) steeg vrijdag na de laatste Japanse BBP-cijfers. Het pair steeg naar een hoogste punt van 184.11. Een dag daarna trok het zich terug naar een dieptepunt van 183.04.

BBP-gegevens van Japan

Er zijn deze week verschillende belangrijke katalysatoren geweest voor de wisselkoers van het paar GBP/JPY. Ten eerste uitte Andrew Bailey, het hoofd van de Bank of England (BoE), twijfels over de noodzaak van meer renteverhogingen in Groot-Brittannië.

Zijn verklaring zette veel beleggers ertoe aan te voorspellen dat de bank tijdens de vergadering van deze maand de rente ongewijzigd zal laten. De BoE overweegt de rente lange tijd op een hoog niveau te laten staan, omdat verdere renteverhogingen de economie zouden kunnen schaden.

Ten tweede publiceerde Groot-Brittannië opnieuw een reeks zwakke huizencijfers. Uit gegevens van Halifax blijkt dat de huizenprijsindex (HPI) in augustus met 4,6% is gedaald, de sterkste daling sinds 2009. Uit een afzonderlijk rapport van Nationwide blijkt dat de prijzen in de loop van de maand met 5,3% zijn gedaald.

Deze cijfers betekenen dat het klimaat van hoge rentetarieven voor aanzienlijke uitdagingen zorgt in de zesde grootste economie ter wereld.

Ten derde publiceerde Japan vrijdag gemengde economische cijfers. Volgens het statistiekbureau groeide de economie in het tweede kwartaal met 1,2%, tegen 0,8% in het eerste kwartaal. Die groei was kleiner dan de gemiddelde schatting van 1,5%.

De economie groeide tijdens het kwartaal met 4,8% op jaarbasis. Opnieuw was dat een kleinere groei dan de gemiddelde schatting van 6,0%. De externe vraag naar Japanse goederen steeg met 1,8%, terwijl de hoge inflatie de consumentenbestedingen met 0,6% terugtrok. De kapitaaluitgaven daalden met 1,0%.

Positief is dat de bancaire kredietverlening in Japan in augustus met 3,1% is gestegen, na een groei van 2,9% in de voorgaande maand. De lopende rekening van het land is in juli gestegen naar 2,72 biljoen, een grote stijging ten opzichte van de 1,50 biljoen van de voorgaande maand.

Technische analyse GBP/JPY

De wisselkoers van het paar GBP/JPY is de afgelopen weken naar beneden gekanteld. Het heeft een dalende trendlijn gevormd die de hoogste schommelingen op 22, 30 augustus en 5 september met elkaar verbindt.

Het pair is iets onder het exponentiële voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden gedaald. Het belangrijkste is dat het pair sterke support heeft gevonden op 183.62, het laagste punt op 25 augustus en 1 september.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de GBP/JPY bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden 182 zal zijn. De stop-loss van deze transactie bevindt zich op het voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes op 184,52.