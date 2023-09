Arbitrum (ARB), het snelgroeiende Ethereum-schalingsnetwerk, zag het token maandag naar een recorddiepte dalen. Het token daalde naar $0,80, veel lager dan het recordhoogte van $1,88. Deze daling bracht de marktkapitalisatie op meer dan $1 miljard.

De symbolische daling van Arbitrum viel samen met meer zwakte op de termijnmarkt. Uit gegevens verzameld door CoinGlass bleek dat de open rente op futures daalde naar $99 miljoen, het laagste niveau dit jaar.

Open interest futures piekten in april van dit jaar op ruim $441 miljoen, toen de ARB-prijs steeg. Recentelijk steeg het belang van Arbitrum in juli tot ruim $208 miljoen.

Open interest is een belangrijke maatstaf in de crypto- en aandelenmarkt, omdat deze het aantal futures-contracten weergeeft dat marktdeelnemers aan het einde van de handelsdag in handen hebben. Een hoger getal laat zien dat er vraag is naar een actief op de belangrijke termijnmarkt.

Net als andere altcoins wordt het grootste deel van deze open rente in futures aangehouden in Binance, de grootste beurs ter wereld. Deze wordt gevolgd door Bybit, Bitmex, Huobi en OKX.

Andere statistieken laten zien dat de activiteit in het ecosysteem van Arbitrum vertraagt. Volgens DeFi Llama bedraagt de totale waarde (TVL) in zijn DeFi- ecosysteem ruim $2,6 miljard, een daling van 20% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is het gevolg van de ARB-prijsdaling. In ETH-termen heeft de TVL zich teruggetrokken tot 1,64 miljoen ETH, een daling ten opzichte van de piek van 2,15 miljoen ETH.

Dezelfde trend is te zien in het actieve aantal gebruikers in het ecosysteem van Arbitrum. Het heeft nu ongeveer 126.000 gebruikers in de afgelopen 24 uur, een daling ten opzichte van de piek van meer dan 286.000.