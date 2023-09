Hawkish verklaring van Ueda in het weekend liet JPY hoger stijgen

Het afgelopen weekend was niet normaal voor deelnemers aan de financiële markten, aangezien de Japanse yen (JPY) nog verder steeg.

De valutamarkten zijn dit weekend gesloten, waardoor velen denken dat de openingskoersen aanstaande maandag hetzelfde zullen zijn als de slotkoersen van de vrijdag ervoor. Hoewel dit meestal inderdaad het geval is, kunnen gebeurtenissen tijdens het weekend de markten soms verrassen.

Wanneer dat het geval is, zijn de openingsniveaus op maandag heel anders dan de slotniveaus op vrijdag. Er wordt gezegd dat er een kloof is ontstaan.

Dit was dit weekend het geval.

In een verbluffende zet liet de gouverneur van de Bank of Japan, Kazuo Ueda, doorschemeren dat er eerder vroeg dan laat een einde zou kunnen komen aan de negatieve rente. Als gevolg hiervan steeg de JPY over de hele linie hoger.

Japanse rente steeg ook

Het is geen verrassing dat het nieuws de JPY omhoog stuurde en de rente ook hoger. Na de agressieve commentaren steeg de Japanse tienjaarsrente naar het hoogste niveau in bijna tien jaar. Voor het eerst sinds 2014 bereikte de rente de grens van 0,7%, en ook de swaprente vertoont een stijgende trend.

USD/JPY daalde verder als bevestiging van een bearish bias

Hoewel de koers de afgelopen weken bullish was, waren er tekenen dat de wisselkoers van het paar USD/JPY zou kunnen omkeren. Om precies te zijn: twee bearish patronen duidden op een mogelijke omkering vóór dit weekend.

Eén ervan was een stijgende wig, die nog steeds aan de gang was. Stijgende wiggen duiden op een ommekeer, aangezien de markt steeds hogere hoogtepunten blijft vormen, maar slechts marginale hoogtepunten. Zodra deze onder de onderste trendlijn doorbreekt, zou de neerwaartse druk moeten toenemen.

Een andere was de bearish divergentie met de RSI, die al geruime tijd zichtbaar was. De oscillator bevestigde de recente hoogtepunten niet; de bias was dus bearish zelfs vóór de opmerkingen van Ueda.

Al met al zou het een hobbelige weg moeten zijn voor JPY-stieren. Kloven hebben de neiging om te worden gedicht, en dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn.

Het hangt echter af van het tijdstip waarop de markt het gat zal dichten. Gezien het feit dat de Amerikaanse inflatie en het besluit van de Fed de komende dagen zullen volgen, zou de kloof meer dan normaal open kunnen blijven.

