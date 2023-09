De wisselkoers van het paar USD/NOK daalde lichtjes na de laatste Noorse consumenten- en producenteninflatiegegevens. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 10,61, het laagste niveau sinds 1 september, toen investeerders zich herpositioneerden op de komende Amerikaanse inflatiegegevens.

Noorse inflatie daalde in augustus

Het valutapaar USD/NOK trok zich terug na de laatste Noorse inflatiecijfers. Volgens het statistiekbureau daalde de consumentenprijsindex (CPI) van 0,4% in juli naar -0,8% in augustus. Deze daling was sterker dan de gemiddelde schatting van -0,4%. Het vertaalde zich in een daling op jaarbasis van 4,8%, het laagste niveau sinds maart 2022.

Ook de kerninflatie van de Noorse consument bleef dalen. Het daalde van 6,4% naar 6,3%, lager dan de gemiddelde schatting van 6,6%. Tegelijkertijd daalde de kernindex van de consumptieprijzen met 37,4%.

De Noorse inflatie blijft aanzienlijk boven de doelstelling van 2% van de bank. Analisten verwachten daarom dat de Norges Bank tijdens haar vergadering van deze maand nog een renteverhoging van 0,25% zal doorvoeren. Tijdens de bijeenkomst in augustus steeg de rente met 0,25% naar 4%.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/NOK zullen de komende Amerikaanse consumenteninflatie en detailhandelsverkopen zijn. Economen verwachten dat de totale CPI is gestegen van 3,2% in juli naar 3,4% in augustus.

De kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieproducten, zal naar verwachting uitkomen op 4,2%, een daling ten opzichte van de eerdere 4,6%. Als deze schattingen kloppen, is de kans groot dat de Fed een agressieve toon zal aanhouden.

Deze cijfers komen een paar dagen nadat verschillende Fed-functionarissen hadden laten doorschemeren dat de bank haar renteverhogingen in september zal onderbreken. Laura Logan en Christopher Waller hebben gewezen op een pauze in de bijeenkomst in september.

Voorspelling USD/NOK

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van de USD en de NOK een sterke weerstand ondervond op 10,75 op 28 augustus en 5 september. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bearish patronen op de markt.

Het pair is iets onder de exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) over de 25 en 50 perioden gedaald. Ook zijn de twee lijnen van de MACD-indicator onder het neutrale punt gekomen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor dit pair bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden 10.51 is, het laagste niveau op 30 augustus. Deze prijs is ook de halslijn van het dubbele toppatroon.