Zal Chancer’s presale momentum voortduren na de notering?

Terwijl het derde kwartaal van 2023 dieper graaft, zijn beleggers bezorgd. De notering van het token van ‘s werelds eerste gedecentraliseerde gokplatform, Chancer, komt dichterbij. In afwachting van enorme prijsbewegingen hebben investeerders in de presale meer dan $1,76 miljoen aan tokens bemachtigd. De grote vraag naar het token benadrukt een enorm potentieel, zelfs nu een risicovolle stemming de markten onrustig maakt. Maar hoe aantrekkelijk is het token bij notering op Uniswap dit kwartaal?

Over Chancer en hoe het werkt

Chancer is de eerste blockchain die een gedecentraliseerd P2P-weddenschapsmodel introduceert. Het netwerk heeft tot doel de manier waarop weddenschappen werken te veranderen door de gebruiker autonomie te geven. Gebruikers bepalen op welke evenementen ze wedden en stellen regels en kansen op voor succesvolle winsten. De aanpak wijkt af van het huidige systeem, waarbij de bookmakers 100% de controle behouden. Laten we eens naar een bekend voorbeeld kijken om te begrijpen hoe Chancer werkt.

Stel dat je favoriete marathonloper deelneemt aan een aankomend hardloopevenement in de stad. Op basis van ervaringen uit het verleden verwacht je dat ze de marathon winnen. Je vriend(in) heeft een andere mening. Je wilt dus wedden op het evenement.

Met Chancer creëer je eenvoudigweg een markt voor het evenement. Jij en je vriend kunnen erop wedden, beveiligd door een blockchain-ecosysteem. Je kunt voorspellingen doen over meerdere evenementen en vrienden van over de hele wereld uitnodigen. Of je kunt lid worden van hun Chancer-markten.

Dankzij de P2P-weddenschappen kan Chancer veel weddenschappen bereiken en de reikwijdte van de weddenschappen uitbreiden. Nu de marktkapitalisatie van de goksector miljarden dollars bedraagt, biedt Chancer enorme kansen. Dit zou de reden kunnen zijn waarom beleggers vóór de lancering groot op het platform inzetten.

Hoe zal het Chancer-token waarde ontlenen?

Het Chancer-token ($CHANCER) ontleent waarde aan het voortdurende gebruik en de populariteit van het platform. Het token zal het medium zijn voor het uitwisselen van waarde. Dat geldt ook voor het claimen van winsten op succesvolle weddenschappen. Naarmate meer investeerders toegang krijgen tot het platform, zou Chancer een grotere vraag kunnen zien, waardoor de prijs omhoog zou schieten.

Chancer haalt ook utility uit de P2P-markten. Gebruikers worden beloond met het token voor het creëren van de gokspellen en Chancer-markten. Het doel is om gebruikers te stimuleren het Chancer-platform verder te ontwikkelen en populair te maken.

Beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen zullen ook profiteren van het gebruik van Chancer. Ze kunnen het token in de loop van de tijd inzetten en opbrengsten verdienen door bij te dragen aan de ontwikkeling van het platform. Er zijn ook beloningen voor het delen van een woord over Chancer. Deze gebruiksscenario’s helpen de waarde van Chancer te vergroten en rendement voor investeerders te genereren.

Wat is het prijspotentieel van Chancer in 2023?

De prijs van het Chancer-token in 2023 zou kunnen worden bepaald door speculatie. Beleggers zijn al bezorgd over het platform, wat de speculatie zou kunnen vergroten zodra het token op de beurs wordt genoteerd. Bovendien zou de zoektocht naar nieuw gelanceerde tokens met een enorm prijspotentieel de volatiliteit kunnen verhogen.

In 2023 hebben analisten een prijsstijging van 1.000% voorspeld voor het token. Het prijspotentieel is realistisch, aangezien nieuw genoteerde tokens met grotere marges zijn gestegen. In deze voorspelling is de verwachting dat Chancer in 2024 en daarna tien keer duurzamer zou kunnen stijgen. Dit is het moment waarop het hoofdplatform gelanceerd zal zijn en Chancer ziet waardestijgingen als gevolg van organisch gebruik. Een procentuele prijsstijging met dubbele cijfers moet als voldoende worden beschouwd voor 2023.

Wat betekent het om nu in Chancer te investeren?

De vermelding van Chancer nadert snel. Nu investeren in het token zou ideaal kunnen zijn voor beleggers die willen profiteren van initiële koerswinsten.

Momenteel is Chancer beschikbaar voor $0,011, wat vrij laag is en aantrekkelijk voor vroege vogels. Investeren na de tokenvermeldingen kan betekenen dat beleggers meer uitgeven om het token tegen een hogere prijs te kopen.