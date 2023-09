FTX-druk op Solana en andere top-altcoins: Shiba Memu kopen?

Terwijl FTX wacht op goedkeuring om meer dan 3,4 miljard dollar aan activa te liquideren om claims terug te betalen, zou het marktsentiment negatief kunnen worden te midden van een aanzienlijke dump. Een van de cryptocurrencies die waarschijnlijk met nieuwe neerwaartse druk zullen worden geconfronteerd, is Solana (SOL), een teken dat de ingestorte crypto-uitwisseling momenteel in enorme aantallen bezit.

Maar wat betekent dit voor Shiba Memu, de nieuwe AI-aangedreven meme-munt die in de presale al meer dan $2,6 miljoen heeft opgebracht?

Solana en de FTX-dump – wat is het beeld?

Meerdere altcoins daalden dit weekend omdat de markt reageerde op geruchten over een dreigende FTX-dump – vooral voor Solana. Het belangrijkste punt hier is dat FTX naar verwachting de goedkeuring van de rechtbank zal vragen om de activa ter waarde van $3,4 miljard die zij in bezit heeft, te liquideren.

Het is deze visie die ervoor zorgt dat verkopers aandringen op dominantie. SOL leidt het negatieve sentiment terwijl FUD verspreidde dat de FTX-debiteur klaar was om miljoenen SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP en DOGE te ontladen.

Met Solana als grootste deel verloor de prijs van het token de bufferzone van $20 en bereikte maandag een dieptepunt van $18. Hoewel een dump op de hele markt mogelijk is en de prijzen verder kunnen dalen, zal de impact waarschijnlijk meer een langzame verbranding zijn dan een duikvlucht.

Analisten zeggen dat FTX feitelijk niet alle miljoenen aan SOL in bezit zal liquideren, aangezien deze inderdaad zijn ingezet en vergrendeld. De wachtperiode loopt tot en met 2028, wat erop wijst dat de uitverkoopdruk langer zal aanhouden en dat SOL moeite zou kunnen hebben om zijn bullcyclushoogte van $260 te heroveren. De huidige prijs van Solana ligt 93% lager dan die piek op de bullmarkt.

Wat is Shiba Memu?

Shiba Memu is een nieuw crypto-memeproject dat kunstmatige intelligentie en blockchain integreert om een volledig zelfvoorzienend marketingsysteem te creëren. Investeerders die enthousiast zijn over crypto en AI hebben opmerkelijke interesse getoond in het project – wat wordt benadrukt door de explosieve presale waarbij investeerders miljoenen van het inheemse SHMU-token hebben binnengehaald.

Het interactieve AI-marketingdashboard van het project is in ontwikkeling en zal in het eerste kwartaal van 2024 live gaan. De tool is ontworpen om Shiba Memu naar een hoger acceptatieniveau te tillen via een 24/7 marketingsysteem dat natuurlijke taalverwerking, voorspellende analyses en sentiment omvat. analyse.

Waarom vandaag nog Shiba Memu kopen?

Als hartslag van het Shiba Memu-ecosysteem zal het dashboard ook zien dat investeerders feedback en suggesties geven voor een kans om SHMU te verdienen. Het token biedt ook staking, wat bijdraagt aan het potentieel dat beleggers vandaag zien bij het kopen van deze meme-munt.

Deze en andere kenmerken die in de whitepaper zijn vastgelegd, hebben ertoe geleid dat investeerders Shiba Memu hebben aangeprezen als een van de weinige tokens om dit jaar in de gaten te houden. Het potentieel om Dogecoin en Shiba Inu te onttronen is al een grote buzz, zelfs nu het sentiment de prijs van SHMU naar $0,026650 drijft.

Als het sterke AI-verhaal samengaat met de voorspelde crypto-piek, zou een explosief debuut op de markt vergelijkbaar met dat van Shiba Inu, Pepe en andere meme-coins op het spel kunnen staan voor Shiba Memu. Vroege beleggers zouden tijdens de volgende bullcyclus naar niveaus in de regio van $0,5 tot $1 kunnen kijken.

Lees hier meer over Shiba Memu.