Astar Network lanceert door Polygon aangedreven zkEVM-oplossing

Astar Network heeft een grote netwerkontwikkeling ondernomen nadat het woensdag had aangekondigd dat het eindelijk de Polygon-aangedreven zkEVM-oplossing had gelanceerd. Ondanks het bullish gevoel rond het nieuws is de prijs van de altcoin de afgelopen 24 uur echter met bijna 10% gedaald, toen kopers moeite hadden om de winst vast te houden.

Het token werd woensdagmiddag verhandeld tegen $0,05, met een 24-uurs handelsvolume van meer dan $16 miljoen, wat een daling van 9% betekent. ASTR, met een hoogste punt boven de $0,1 in februari, zou moeite kunnen hebben met een opwaarts momentum als de bredere markt blijft worstelen met wijdverbreide onzekerheid.

Astar kondigt Ethereum L2 zkEVM-oplossing aan

Astar is de toonaangevende blockchain van Japan die een Web3-platform biedt voor ontwikkelaars om gedecentraliseerde applicaties (dApps) en laag-2-interoperabiliteitsoplossingen te creëren. De groei van het netwerk in de afgelopen maanden omvatte belangrijke mijlpalen op het gebied van netwerkontwikkeling en partnerschappen. Daartoe behoorden belangrijke samenwerkingen met Fireblocks, NTT Digital en Sony Communications Network.

Vandaag heeft het blockchain-platform de lancering aangekondigd van een door zero-knowledge aangedreven Layer-2-keten op Ethereum. Volgens details die in een blogpublicatie zijn gedeeld, wordt de Astar zkEVM mogelijk gemaakt door Polygon’s Chain Developer Kit (CDK).

We zijn verheugd om met Astar zkEVM nog een geavanceerde technologie aan onze tech-stack toe te voegen. Dit stelt ons in staat gebruik te maken van het enorme Ethereum-ecosysteem en te dienen als toegangspoort voor bedrijfsacceptatie in Japan en daarbuiten. We zullen diep geworteld blijven in het Polkadot-ecosysteem, wat ook het mogelijk maken van interoperabiliteit tussen al onze VM’s omvat: EVM, zkEVM en WASM”, aldus Maarten, hoofd van de Astar Foundation.

De EVM-compatibele chain zal de interoperabiliteit van het netwerk verbeteren en ervoor zorgen dat bedrijven gebruik kunnen maken van functies zoals verhoogde transactiesnelheid, schaalbaarheid en beveiliging in hun Web3-projecten. Verwacht wordt dat het Ethereum L2-protocol een revolutie teweeg zal brengen in de entertainment- en gaming-industrie.