Euro kopen voorafgaand aan de ECB vergadering?

De gemeenschappelijke munt van Europa bevindt zich onlangs in een bearish trend en is bijna 5% gedaald ten opzichte van de piek van 2023. De zwakke economische prestaties in de eurozone waren voor hedgefondsen reden om hun weddenschappen op een rally te dumpen.

Bovendien is de onzekerheid rond de ECB- vergadering van deze week enorm. Momenteel zijn de marktdeelnemers verdeeld over wat de centrale bank donderdag gaat doen: de belangrijkste rentetarieven opnieuw verhogen of pauzeren? Om precies te zijn: er is een kans op een stijging van 53% en een pauze van 48%. Met andere woorden: het is een toss.

Technische en fundamentele redenen om de euro te kopen

Ondanks de bearish koersactie tijdens de zomer bereikte de euro een aantrekkelijk punt. Met name het valutapaar EUR/USD is vanuit technisch en fundamenteel perspectief de perfecte kandidaat voor een herstel.

De ECB verhoogt, de Fed niet

Laten we beginnen met het fundamentele beeld. Voor valuta’s is het enige dat telt de rentetarieven. De kans is groot dat de ECB nog een keer zal verhogen en de Fed zal vasthouden.

Bovendien zou de euro, gezien de geruchten in de markt dat de Fed dit jaar wellicht geen renteverhoging meer zal doorvoeren, haar rally vooruitlopend kunnen voortzetten. Dat geldt vooral als het Amerikaanse inflatierapport dat later vandaag verschijnt, het feit bevestigt dat het desinflatoire proces nog steeds aan de gang is.

EUR/USD corrigeert alleen maar

Gezien de recente daling is het heel gemakkelijk om te zeggen dat de euro momentum heeft verloren. Maar men vergeet te vermelden dat de gemeenschappelijke munt sinds oktober vorig jaar hard is gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Destijds handelde de koers onder de 0,96 en bereikte in negen maanden tijd een waarde van 1,12. Daarom zouden we de recente daling kunnen interpreteren als een natuurlijke correctie in een verder bullish trend.

Hier is de bullish trend, weerspiegeld in de dagelijkse grafiek hierboven. Geloof het of niet, het feit dat de prijsactie aan de bovenkant van het stijgende kanaal werd afgewezen, is een bullish ontwikkeling voor de EUR/USD.

Het betekent dat daar een impulsieve golf eindigde, omdat dergelijke structuren een kanaliserende component moeten hebben.

Het is moeilijk om hier de euro te kopen, omdat het voelt alsof je een vallend mes probeert op te pakken. Maar men moet een open geest houden en de recente daling interpreteren in het licht van de eerdere sterke rally.

Ik ben op dit moment bullish over de euro.

