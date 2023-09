De wisselkoers van het paar GBP/USD daalde woensdag na de relatief zwakke Britse BBP-gegevens. Het pond sterling schommelt nu rond het laagste niveau sinds juni van dit jaar. De notering werd verhandeld op 1,2442, ongeveer 5,30% onder het hoogste niveau van juli.

Britse BBP kromp in juli

De Britse economie kromp in juli opnieuw doordat de gevolgen van het warme weer aanhielden. Uit economische cijfers van het Office of National Statistics (ONS) blijkt dat de economie met 0,5% is gekrompen, een grotere daling dan de gemiddelde schatting van -0,2%.

Deze krimp vertaalde zich in een groei op jaarbasis van 0,0%, eveneens lager dan de geschatte 0,4%. Uit aanvullende gegevens bleek dat de industriële productie van het land in juli met 0,7% daalde, een sterkere daling dan de verwachte 0,6%.

Ook de bouwproductie daalde gedurende de maand, wat aangeeft dat de economie van het land het moeilijk heeft. De situatie wordt nog verslechterd door het feit dat de loongroei aanhoudt, wat betekent dat de inflatie waarschijnlijk nog een tijdje hoog zal blijven. De gemiddelde loonindex steeg in juli met 8,4%.

De uitdaging voor de Bank of England (BoE) is dat het bestrijden van de inflatie tijdens een periode van stagflatie niet eenvoudig zal zijn. Meer verkrapping zal waarschijnlijk de economie belemmeren, terwijl de status quo zal leiden tot diepgewortelde inflatie. De meeste analisten verwachten dat de bank geneigd zal zijn de rente in september te pauzeren.

Het volgende belangrijke nieuws omtrent het paar GBP/USD zullen de komende Amerikaanse inflatiegegevens zijn. Economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de inflatie voor de tweede maand van augustus is gestegen. Zij zijn juist van mening dat de totale consumentenprijsindex (CPI) met 3,4% op jaarbasis is gestegen, terwijl de kerninflatie is afgenomen van 4,7% naar 4,3%.

Andere belangrijke gegevens rond GBP/USD om in de gaten te houden zijn de laatste Amerikaanse detailhandelsverkopen. Deze cijfers zullen waarschijnlijk aantonen dat de detailhandelsverkopen van het land in augustus bleven stijgen, zelfs toen de inflatie steeg.

Technische analyse GBP/USD

De wisselkoers van het paar GBP/USD heeft de afgelopen maanden een sterke bearish trend doorgemaakt. Het heeft een dalend kanaal gevormd en is onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen gebleven. De prijs is onder het belangrijke weerstandsniveau op 1.2550 gekomen, het hoogste punt op 11 september. Het daalde ook onder het retracementniveau van 23,6%.

De vooruitzichten voor het pair zijn bearish, met het volgende doel op 1.2300. Deze visie wordt ook ondersteund door de stijgende prijs van ruwe Brent-olie, die naar $92,4 steeg.