Historische infrastructuurdruk in India stuwt IIP naar hoogste niveau in vijf maanden

Eerder dit jaar heeft de Indiase regering in de begroting 2023-2024 maar liefst 3,3% van het bbp aan infrastructuur toegewezen, een verdrievoudiging van de cijfers van 2019.

Dit maakt deel uit van de ambitieuze strategie van de regering om India tegen 2025 een economie van 5 biljoen dollar te laten worden.

De impuls voor snelle ontwikkeling is in grote mate gevoed door het waterscheidingspremier Gatishakti National Masterplan, dat de multimodale infrastructuur in het hele land versnelt.

Sandeep Gulati, MD, India en Zuid-Azië, heeft Egis, een wereldwijd advies-, constructie-ingenieurs- en exploitatiebedrijf, liet weten:

Save

Verschillende belangrijke projecten met een waarde van ongeveer Rs. 108 biljoen (ongeveer $1,3 biljoen) bevindt zich in verschillende stadia van implementatie onder de National Infrastructure Pipeline (NIP)… het online ‘holistische governance’-systeem – premier Gati Shakti verbindt 16 ministeries – zoals Wegen en Snelwegen, Spoorwegen, Scheepvaart, Petroleum en Gas, Energie, Telecom, Scheepvaart en Luchtvaart – met als doel een holistische planning en uitvoering van infrastructuurprojecten te garanderen, door de implementatiekosten te verlagen.

Bovendien heeft de Indiase regering opgemerkt dat de productiecapaciteit in 2032 naar verwachting 1,5 biljoen dollar zal bereiken, meer dan een verdrievoudiging sinds 2022.

IIP

Copy link to section

Na een scherpe daling naar 3,1% in juni 2023 na drie opeenvolgende maanden van verbetering van de industriële productie, herstelde de Indiase IIP (Index van de Industriële Productie) zich naar een hoogste punt in vijf maanden van 5,7% op jaarbasis.

In juli 2023 werd de verbetering gedreven door de snelle groei op jaarbasis in de mijn- en steengroevesector; Productie; en elektriciteit met respectievelijk 10,7%, 4,6% en 8,0%.

In de productiesector vertoonden 14 van de 23 opgenomen categorieën een positieve groei op jaarbasis.

Basismetalen, die 12,8% van het productiesegment uitmaken, kenden een indrukwekkende productiegroei van 12,8% op jaarbasis, hoewel dit een matiging was ten opzichte van de 15% op jaarbasis in het rapport van vorige maand.

De zwakte in de chemische sector en de chemische producten bleef echter aanhouden, en het dragen van kleding kende een scherpe daling van respectievelijk 7,4% op jaarbasis en 22,5% op jaarbasis.

De productiesectoren die sterk afhankelijk waren van de export bleven voorlopig gematigd.

Het mijnbouw- en steengroevesegment steeg dit kalenderjaar naar de hoogste groei en kwam uit op 10,7% op jaarbasis.

In de elektriciteitssector was er deze maand sprake van de grootste verbetering sinds februari 2023, waarbij de scherpe dalingen van respectievelijk 1,6% en 1,1% in maart en april substantieel ongedaan werden gemaakt.

Dit zal waarschijnlijk een aanzienlijke impuls geven aan het marktoptimisme, vooral gezien de dip van afgelopen maand in de IIP.

Save Bron: MOSPI

Op gebruik gebaseerde classificatie

Copy link to section

Te midden van de op gebruik gebaseerde classificatie blijven infrastructuur- en bouwgoederen de scherpste groei vertonen, met vijf van de afgelopen zeven maanden in de dubbele cijfers.

De sterke prestaties zijn het gevolg van de inspanningen van de centrale overheid op het gebied van de infrastructuur en van een verbetering van de capaciteitsbenuttingscijfers.

In september, toen de spanningen langs de grens met China opliepen, onthulde de Indiase minister van Defensie, Rajnath Singh, maar liefst 90 grensinfrastructuurprojecten nabij de Line of Actual Control (LAC), waaronder nieuwe wegen, bruggen en vliegvelden. zoals Shinkhu La, ‘s werelds hoogste tunnel op 15.855 voet.

Bovendien zal de aanleg van een spoorverbinding tussen Gelephu en Kokrajhar, ter waarde van 1,5 miljard dollar, India met Bhutan verbinden, en zal naar verwachting verschillende nieuwe gezamenlijke spoorwegprojecten inluiden.

Op dezelfde manier zagen kapitaalgoederen een verdubbeling van de groei van 2% op jaarbasis in het laatste rapport naar 4,6% op jaarbasis in juli 2023.

De primaire goederen verbeterden tot 7,6% op jaarbasis, wat de vierde opeenvolgende maand van verbetering van de productie betekent, vergeleken met een dieptepunt van 1,9% op jaarbasis in april 2023.

De cijfers van juli markeren ook de hoogste groei sinds januari 2023, namelijk 9,8% op jaarbasis.

De intermediaire goederen vertoonden een matiging van 4,6% op jaarbasis in juni 2023 naar 1,9% op jaarbasis, na de bovengemiddelde stijging in zowel mei als juni.

Save Bron: MOSPI

Gezien de hoge inflatie in de detailhandel, die momenteel boven de tolerantiemarge van de Reserve Bank of India ligt, blijft de vraag naar duurzame consumptiegoederen lijden, en daalt voor de zesde keer in zeven maanden.

Tegelijkertijd hebben de niet-duurzame consumptiegoederen een enorme versnelling gekend van 0,3% op jaarbasis in juni 2023 naar 7,4%, wat een weerspiegeling is van de toegenomen activiteit in de aanloop naar het festivalseizoen en een enigszins gemengd beeld van de consument biedt.

Hogere prijzen voor niet-duurzame goederen zoals voedsel kunnen mogelijk een nadeel opleveren als de weersgerelateerde effecten een inflatierisico blijven vormen.

Laatste opmerkingen

Copy link to section

Hoewel het herstel van de industriële activiteit zeer bemoedigend is geweest, zullen deze ramingen in de nabije toekomst worden herzien.

Dat gezegd zijnde is de omvang van de verbetering in bepaalde segmenten veelbelovend.

De sterke verschuiving van de Indiase autoriteiten naar de ontwikkeling van infrastructuur, evenals de impact van de militaire impasse bij de LAC, zullen waarschijnlijk een grotere activiteit in deze sector in stand houden.

Verder wordt verwacht dat de consumptie zal verbeteren naarmate het festivalseizoen nadert.

Cruciaal is dat bij een relatieve zwakte van de externe vraag het festivalseizoen van cruciaal belang zou kunnen zijn voor het behoud van de dynamiek in de consumptie en de industriële productie.

Aditi Nayar, hoofdeconoom bij ICRA, voegde hieraan toe:

De IIP-afdruk voor juli 2023… overtrof onze verwachtingen… De prestaties op jaarbasis van de meeste beschikbare hoogfrequente indicatoren verbeterden in augustus 2023 ten opzichte van juli 2023, inclusief vracht- en elektriciteitsopwekking. Op basis van deze trends en een gunstig basiseffect verwacht ICRA dat de YoY IIP-groei in augustus 2023 een stijging zal zien.

Hervormingen van processen

Copy link to section

Een andere belangrijke impuls voor de overheid, die blijvende voordelen zou kunnen hebben voor de productie, de infrastructuur en de bedrijfsactiviteiten, ligt op het gebied van proceshervormingen.

Sanjeev Sanyal, economisch hoofdadviseur van de Indiase overheid, merkte op:

…gaat over het vereenvoudigen en versoepelen van het proces waarbij de aanwezigheid van de overheid als facilitator of toezichthouder noodzakelijk is.

Hij maakte onderscheid tussen dit en deregulering en merkte op dat:

…(deregulering) heeft betrekking op het verminderen of verwijderen van de rol van de overheid bij een bepaalde activiteit…

Een belangrijke ontwikkeling in dit opzicht is de invoering van de Jan Vishwas Act uit 2023, die bepaalde aspecten van de Wet op de Wettelijke Metrologie uit 2009 decriminaliseert, die de gewichten, maten en labels voor de meeste producten regelde, maar ondernemers en bedrijven daarbij blootstelde aan huurprijzen.

Dergelijke hervormingen zullen de mogelijkheden voor mogelijk misbruik door inspecteurs waarschijnlijk aanzienlijk verkleinen, en daarmee op de lange termijn het algehele ondernemingsklimaat verbeteren.

Save