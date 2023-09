De prijzen van sojabonen daalden woensdag nadat investeerders nadachten over het laatste WASDE-rapport van de USDA. Uit gegevens van TradingView blijkt dat de prijs van sojabonen is gedaald naar $1.384, een flinke daling ten opzichte van het hoogste punt van vorige week op $1.463.

Vraag en aanbod van sojabonen

Copy link to section

De grootste katalysator voor de sojabonenprijzen was het laatste World Agriculture Supply and Demand Estimates (WASDE) rapport. Het rapport voorspelde dat de productie van sojabonen in de VS 4,1 miljard bushels zal bedragen, een daling met ongeveer 59 miljoen bushels.

De daling van de sojabonenproductie is vooral te wijten aan de lagere opbrengsten sinds het beplante areaal dit jaar is gestegen. De opbrengst daalde tot 50,1 bushels per acre. Als gevolg hiervan zullen de VS dit jaar minder sojabonen exporteren. Andere landen met minder aanbod zijn Thailand, Argentinië en de Europese Unie.

Brazilië, de op een na grootste producent van sojabonen, zal dit jaar een hogere productie zien. Hetzelfde geldt voor Oekraïne, dat zijn areaal en opbrengsten heeft vergroot, zelfs nu de Russische invasie voortduurt. Tegelijkertijd wordt verwacht dat China de import van sojabonen, vooral uit Brazilië, zal blijven stimuleren. In het rapport staat:

“De Chinese import voor 2022/23 en 2023/24 wordt verhoogd vanwege de grotere vraag naar crushed fruit en de grote leveringen uit Brazilië die naar verwachting zullen doorgaan tot in het volgende verkoopseizoen. De mondiale eindvoorraden sojabonen zijn met 0,2 miljoen ton teruggebracht tot 119,2 miljoen.”

Het grootste risico voor sojabonen en andere landbouwgrondstoffen zijn de weersomstandigheden. De productie in de meeste Europese landen is gedaald als gevolg van de recente hittegolf in de regio. Een ander risico is dat Argentinië, een grote producent, een grote economische crisis doormaakt die de productie aantast.

Deze daling wordt gecompenseerd door de stijgende productie in China, de grootste sojabonenconsument. Het land, waarvan de vraag naar sojabonen 115 miljoen ton bedraagt, stimuleert nu de interne productie. Peking hoopt de jaarlijkse productie tegen 2032 te verhogen van 20 miljoen ton naar 36 miljoen ton.

China verhoogt de productie van sojabonen met het doel om de afhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen.

Prijsvoorspelling sojabonen

Copy link to section

Save

Sojabonengrafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de sojabonenprijs de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Deze daling vond plaats nadat er een stijgend wigpatroon ontstond dat in het groen wordt weergegeven.

In prijsactieanalyses is een stijgende wig doorgaans een teken van een bearish uitbraak. De sojabonen braken in april uit en testten deze vervolgens opnieuw in juli. Het blijft nu onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen. De twee gemiddelden vertoonden onlangs een bearish crossover-patroon.

Daarom zal de prijs van sojabonen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op $1.283,4, het laagste niveau op 31 mei. Deze prijs ligt zo’n 7,65% onder het huidige niveau.