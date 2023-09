Shiba Memu presale versnelt, TON-token stijgt met 13% door integratie Telegram

Het nieuwe cryptoproject Shiba Memu is een sensatie sinds het twee maanden geleden een presale lanceerde. De presale verloopt snel, omdat investeerders hoge verwachtingen hebben van het door AI geleide meme-project. Er is vóór de lancering voor ruim $2,7 miljoen aan tokens gekocht. Ondertussen blijven investeerders optimistisch over minder populaire blockchains met geweldige gebruiksscenario’s. Het TON-token steeg met dubbele cijfers na nieuws dat Telegram zijn netwerk voor web 3.0-infrastructuur had goedgekeurd.

TON stijgt terwijl Telegram een netwerk voor web 3.0 selecteert

Het TON-token steeg woensdag met 13% toen de berichtenapp Telegram het netwerk selecteerde voor de web 3.0-abonnementen. De integratie zal Ton Wallet beschikbaar maken voor meer dan 800 miljoen Telegram-gebruikers.

De CIO van Telegram, John Hyman, zei dat de integratie app-gebruikers digitale eigendomsrechten zal geven. Het Ton-netwerk zal profiteren van een grotere zichtbaarheid via de berichtenapp. Ton Foundation zei dat een zelfbewarende versie, TON Space, zal worden uitgerold naar niet-Amerikaanse Telegram-gebruikers. De uitrol zal naar verwachting in november voltooid zijn.

Telegram was van plan om TON al in 2019 te integreren. Het liet de plannen varen na een SEC-onderzoek waarin werd beweerd dat het niet-geregistreerde effecten aanbood. De winsten in het token gebeuren wanneer beleggers de kleinste kansen in een verslagen sector opmerken.

Shiba Memu maakt gebruik van AI-mogelijkheden

Kunstmatige intelligentie is een snel groeiend toepassingsgebied. AI heeft zijn weg gevonden naar nieuwe en nieuwe cryptoprojecten en blockchain. Het geven van identiteit en het controversiële project Worldcoin is er slechts één van. Maar hoe goed kan AI worden als het wordt geïntegreerd in meme-cryptoprojecten?

Shiba Memu heeft de aandacht van investeerders getrokken omdat het project gebruik maakt van de meme-crypto-manie en de AI-revolutie. Met de AI wil Shiba Memu een duurzaam blockchain-project worden. Het project kan zijn eigen PR creëren en zichzelf promoten op sociale netwerken. De AI-applicatie geeft Shiba Memu een voordeel ten opzichte van zijn meme-collega’s.

Shiba Memu heeft ook het potentieel om in de loop van de tijd beter te worden. De AI leert de hele tijd, dag en nacht. Het kan de nieuwste en beste werken op het gebied van creatieve reclame herkennen en deze veel beter terugspugen. De mogelijkheid vergroot de duurzaamheid van het project. Dit betekent dat Shiba Memu in de toekomst consistent enorme rendementen kan behalen.

Zal Shiba Memu ontploffen na de notering?

Meme-cryptocurrencies zijn de lievelingen van beleggers. Ze kunnen met grote procentuele marges stijgen als het sentiment positief is. Voor het lanceren van blockchains drijven de toegenomen belangstelling van investeerders en de hype de prijzen naar supernormale niveaus. Als zodanig onderzoeken investeerders altijd nieuw gelanceerde meme-projecten.

Na een lange periode van stilte zou Shiba Memu de interesse van investeerders in meme-cryptocurrencies opnieuw kunnen wekken. Toonaangevende projecten als Dogecoin en Shiba Inu blijven gematigd. Wanneer Shiba Memu wordt vermeld, kan de mojo voor meme-tokens terugkeren. Gecombineerd met de AI-waanzin zou de Shiba Memu-lijst een magische charme kunnen zijn, waardoor het token kan exploderen.

Kan Shiba Memu met 1.000% stijgen?

Meme-cryptocurrencies zijn beruchte opscheppers als het gaat om prijsbewegingen. Vanwege de aandacht die ze trekken, kunnen ze op één dag wel 50 keer bewegen. Omdat Shiba Memu helemaal opnieuw begint en nog geen enkele stap heeft gezet, is het potentieel enorm. Een prijsstijging van 1.000% is slechts een prudentiële schatting. Wanneer het token wordt vermeld, kunnen de verhogingen oplopen tot 50x.

Waarom nu in Shiba Memu investeren?

Shiba Memu biedt veel prijsbeweging, zelfs in de presale. De prijs van het token stijgt elke dag om 18.00 uur GMT.

Elke investering die op een dag wordt gedaan, is na 24 uur meer waard. Beleggers die het token vroeg in de presale kopen, krijgen tokens met meer waarde wanneer de presale eindigt. De prijsdynamiek geeft beleggers een meme-sfeer, zelfs voordat het token op de beurs staat.