EUR/GBP wacht op de agressieve pauze van de ECB

De wisselkoers van het paar EUR/GBP bleef binnen een krappe bandbreedte, omdat beleggers nadachten over de relatief zwakke Britse BBP-cijfers en zich herpositioneerden voor het komende rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het pair handelde op 0.8600, waar het sinds juni bleef hangen.

Britse BBP en besluit van de ECB

Copy link to section

Het paar EUR/GBP handelde binnen een krappe bandbreedte nadat Groot-Brittannië zwakke bbp-cijfers publiceerde, die ik in dit artikel heb besproken. Volgens het Office of National Statistics (ONS) kromp de economie in juli met 0,5%. Ook de cijfers over de industriële productie en de bouwproductie daalden gedurende de maand.

Daarom is de kans groot dat de Bank of England (BoE) tijdens haar bijeenkomst volgende week zal besluiten haar renteverhogingen te onderbreken. Bovendien zijn ook andere economische cijfers de laatste tijd zwak. Zo bleek uit een donderdag gepubliceerd rapport dat makelaars de somberste in veertien jaar waren.

Verdere renteverhogingen door de Bank of England (BoE) zullen de komende maanden waarschijnlijk leiden tot meer economische zwakte.

Save

Het volgende belangrijke nieuws omtrent het paar EUR/GBP om in de gaten te houden is het komende rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Analisten weten niet wat ze tijdens deze bijeenkomst kunnen verwachten.

Sommige marktwatchers zijn van mening dat de ECB zal besluiten de rente te verhogen, omdat de inflatie boven de 5% blijft. Anderzijds verwachten sommige analisten en marktwaarnemers dat de bank de rente op 3,75% zal laten staan.

Laatstgenoemde analisten betogen dat meer renteverhogingen tot meer uitdagingen voor de Europese economie zullen leiden. Uit recente gegevens blijkt bijvoorbeeld dat de liquiditeit en het geldaanbod in de regio de afgelopen maanden zijn gedaald. De impact hiervan is dat banken de leningen die zij aanbieden beperken.

Verder zijn er tekenen dat de economie in een recessie zal wegzakken. Duitsland, de grootste economie in de regio, is de afgelopen twee kwartalen op rij al gekrompen.

Technische analyse EUR/GBP

Copy link to section

Save

De wisselkoers EUR naar GBP bevond zich de afgelopen weken in een consolidatiefase. Op de daily chart zien we dat het pair een sterke support vond op 0.8495, het laagste niveau in juli en augustus. Het consolideert ook op de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De Relative Strength Index (RSI) is iets boven het neutrale punt op 50 gestegen, terwijl de Average True Range (ATR) zich heeft teruggetrokken. Daarom vermoed ik dat het pair na het besluit van de ECB binnen deze bandbreedte zal blijven. De belangrijkste steun- en weerstandsprijzen om in de gaten te houden liggen op 08495 en 0.8700.