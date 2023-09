De wisselkoers van het paar EUR/USD daalde naar het laagste niveau sinds 8 juni na het laatste ECB-besluit en sterke Amerikaanse detailhandelsverkopen. Het daalde naar een dieptepunt van 1,0676 toen de Amerikaanse dollarindex (DXY) weer boven de $105 steeg.

Besluit van de ECB en cijfers over detailhandelsverkopen in de VS

Het paar EUR/USD trok zich terug toen beleggers reageerden op drie belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste besloot de Europese Centrale Bank de rente met 0,25% te verhogen. Het duwde hen naar 4%, het hoogste niveau sinds de oprichting van de bank.

De ECB haalde het feit aan dat de Europese inflatie hardnekkig hoog bleef. Als zodanig was het tarief gerechtvaardigd omdat het ernaar streeft het belangrijke doel van 2,0% te bereiken.

Toch maken sommige analisten zich zorgen over de impact van deze renteverhogingen op de Europese economie. Uit recente cijfers van de ECB blijkt dat de geldhoeveelheid en de liquiditeit in de regio zijn gedaald naar het laagste niveau in jaren.

Tegelijkertijd zijn verschillende economieën, waaronder Duitsland, in de eerste twee kwartalen van het jaar gekrompen. Deze stijgingen zullen de komende maanden waarschijnlijk tot meer zwakte leiden.

Het paar EUR/USD steeg ook na de sterke Amerikaanse detailhandelsverkopen. De omzet steeg in augustus met 0,6%, terwijl de kernomzet met 0,6% steeg. Deze cijfers betekenen dat de consumentenbestedingen nog steeds sterk zijn, ook al blijft de inflatie hoog. Zoals ik in dit artikel schreef, is de inflatie in het land in augustus gestegen naar 3,7%.

Ten derde daalde het pair als gevolg van de reactie van investeerders op de stijgende prijs van ruwe olie. Brent is naar $93 gestegen, terwijl WTI naar $90 steeg. Daarom is het waarschijnlijk dat de Fed volgende week ook de rente zal verhogen.

Er zijn twee belangrijke risico’s voor de Amerikaanse economie. Ten eerste heeft de UAW gedreigd met een staking die volgens analisten nog weken zal duren. Deze staking zal impact hebben op de Amerikaanse economie vanwege de rol die de autosector speelt.

Ten tweede zullen miljoenen Amerikanen hun studieschuld opnieuw gaan afbetalen, wat de koopkracht zou kunnen aantasten.

Voorspelling EUR/USD

EUR/USD-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de vooruitzichten voor het paar EUR/USD somberder worden. De koers is al onder de onderkant van het rode stijgende kanaal terechtgekomen. Het belangrijkste is dat het de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen heeft overschreden. De twee staan op het punt een doodskruis te maken, wat een van de meest nauwkeurige bearish signalen is.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden 1.0500 is, het laagste niveau op 15 maart.