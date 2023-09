De aandelenkoers van Tui (LON: TUI) is naar een recordlaagte gedaald en is dit jaar een van de slechtst presterende aandelen in Londen geworden. Dit jaar is de koers met ruim 37% gedaald en blijft daarmee achter bij de FTSE 100- en FTSE 250-indices.

De groei hervat

Tui Group, de grootste Europese vakantiegroep, kampt met aanzienlijke tegenwind, ook al floreert het bedrijf. Het bedrijf heeft geprofiteerd van de stijgende vraag naar de toeristische sector in de regio, aangezien de meeste landen dit jaar een toename van het aantal toeristen rapporteerden.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de activiteiten van het bedrijf floreren. Tui bediende meer dan 5,5 miljoen klanten, terwijl de bezettingsgraad van de luchtvaartmaatschappijen naar 93% steeg. De omzet steeg naar €5,3 miljard, terwijl de winst vóór rente en belastingen steeg naar €169 miljoen.

Per segment steeg de EBIT voor hotels en resultaten naar €113 miljoen, terwijl cruises en Tui Musement stabiel bleven op €13 miljoen. Het allerbelangrijkste is dat Tui eraan werkt om zijn totale schulden terug te dringen naarmate de rente stijgt. Het heeft zijn nettoschuld met €1,1 miljard teruggebracht tot €2,2 miljard.

Tui staat voor tal van uitdagingen. Zoals IAG en EasyJet ziet het bedrijf hogere kosten om zaken te doen naarmate de prijs van energie stijgt. Brent is gestegen naar $93, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) is gestegen naar $90.

Tui floreert in een periode van lage energieprijzen. Ten eerste verbruikt het land veel brandstof voor zijn luchtvaart- en cruiseactiviteiten. Hogere energieprijzen in combinatie met stijgende rentetarieven hebben een negatief effect op de discretionaire uitgaven.

Verder heeft Tui ook te maken gehad met de uitdaging van vluchtverstoringen en toenemende concurrentie in de regio. Toch geloof ik dat Tui in staat zal zijn de aanhoudende tegenwind het hoofd te bieden en terug te keren naar stabiele winsten. Tui is ook sterk ondergewaardeerd en wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 9.

Voorspelling Tui aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het TUI-aandeel de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Door deze daling daalde de koers naar de belangrijkste steun op 493p, het laagste niveau in mei van dit jaar. Gaandeweg hebben de aandelen een omgekeerd kop- en handvatpatroon gevormd. Bij prijsactieanalyse is dit patroon meestal een teken dat de neerwaartse trend zich zal voortzetten.

De aandelenkoers van Tui vormt nu het handvatgedeelte van het patroon. Het blijft ook onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen. Het heeft ook een klein stijgend wigpatroon gecreëerd. Daarom vermoed ik dat de aandelen op de korte termijn met tegenwind zullen blijven kampen, waarbij het volgende niveau 400p zal zijn.