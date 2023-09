De Zimbabwaanse dollar staat bekend als de munt die enkele jaren geleden instortte. Afbeeldingen van de waardeloze 10 biljoen Zimbabwaanse dollar zijn in de loop der jaren iconisch geworden. Nu de Amerikaanse dollarindex (DXY) en de prijzen voor ruwe olie zich herstellen, storten ook andere valuta’s in de ontwikkelde en opkomende markten in.

De Argentijnse peso is ingestort

Laten we beginnen met Zuid-Amerika, waar de Argentijnse peso naar een recorddiepte is gezakt. De officiële USD/ARS-wisselkoers is gestegen tot boven de 350, terwijl de koers op de zwarte markt veel hoger is. Zoals ik laatst schreef is de Argentijnse peso ingestort na jaren van valutadrukken en wanbetalingen.

Helaas zal de situatie niet snel beter worden. Ten eerste heeft de leidende presidentskandidaat beloofd de economie te dollariseren en de centrale bank te ‘verbranden’. Als gevolg hiervan zijn veel mensen en bedrijven vóór de verkiezingen overgestapt op de veiligheid van buitenlandse valuta.

In Afrika daalde de Nigeriaanse naira naar een recordlaagte van 955 op de zwarte markt en naar 760 volgens de officiële koers. De meest bevolkte economie van Afrika kampt met talloze uitdagingen, waaronder hoge inflatie en een tekort aan dollars. Vrijdag gepubliceerde gegevens lieten zien dat de totale inflatie in augustus steeg tot 25,8%, terwijl de voedselinflatie steeg naar 29,34%.

De Nigeriaanse inflatie steeg al voordat de regering besloot de al jaren bestaande benzinesubsidies af te schaffen. Tegenwoordig betalen Nigerianen ongeveer $0,81 per liter, het hoogste niveau ooit.

Uitverkoop van de Turkse lira houdt aan

Ondertussen heeft de lira in Turkije door de jaren heen een sterke vrije val doorgemaakt. De USD/TRY-wisselkoers noteerde op 26,98, 412% boven het laagste niveau van 2019. De koers is de afgelopen twintig jaar met bijna 2.000% gestegen.

De ineenstorting van de Turkse lira is te wijten aan het gebrek aan onafhankelijkheid van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT). Door de jaren heen heeft president Erdogan aangedrongen op lage rentetarieven, zelfs in perioden van hoge inflatie. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale inflatie in augustus tot meer dan 50% is gestegen.

Andere valuta die naar de afgrond gaan zijn de Pakistaanse roepie, de Keniaanse shilling en het Libanese pond. Analisten zijn van mening dat deze valuta’s de komende maanden verder kunnen crashen als de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar $105 stijgt en ruwe olie naar meer dan $90.