Prijsvoorspelling: Pepe Coin, Dogecoin en Shiba Memu

De eens zo levendige markt voor meme-coins is aan het wankelen door de aanzienlijke verkoopdruk die populaire munten als Dogecoin en PEPE naar hun laagste prijzen in maanden heeft gedreven. Op het moment van schrijven was Pepe Coin bijvoorbeeld in een week tijd met 15% gedaald, terwijl Dogecoin met ongeveer 2% was gedaald. Hoewel voorheen populaire meme-coins daalden, trekt een nieuwe meme-coin met de naam Shiba Memu, die kunstmatige intelligentie gebruikt om zichzelf op de markt te brengen, massaal crypto-investeerders aan. De presale van Shiba Memu, die momenteel aan de gang is, heeft minder dan twee maanden geleden al 2,85 miljoen dollar opgebracht, wat aantoont hoeveel vertrouwen investeerders hebben in het meme-coin project.

Interessant is dat de prijs van SHMU, het native token van Shiba Memu, elke paar uur stijgt, iets dat waarschijnlijk het meest prominente voorstel voor beleggers is.

Pepe Coin prijsvoorspelling

De reis van Pepe Coin heeft een teruggang gekend na de aanvankelijke explosieve prijsstijging na de lancering in april. De afgelopen maand heeft Pepe Coin meer dan 50% van zijn eerdere winsten verloren, en alleen al in de afgelopen zeven dagen heeft het een prijsdaling van bijna 15% gezien.

Velen vermoeden dat een schandaal waarbij het ontwikkelingsteam betrokken is, de belangrijkste oorzaak van deze prijsdaling is. De situatie kan echter veranderen dankzij positieve vooruitzichten op de bredere markt, vooral met het vooruitzicht op de goedkeuring van Bitcoin ETF, wat een nieuwe bullish fase zou kunnen veroorzaken.

Bovendien is er vandaag een sprankje hoop voor PEPE, aangezien het een lichte stijging ervaart en handelt op $0,000000675, met een bescheiden prijsstijging van 1% vanaf 8:50 uur EST op 14 september.

De markt van Pepe Coin wordt lange tijd gedomineerd door een bearish sentiment, aangezien het token de afgelopen weken verder daalde. Met name een tweet van Lookonchain op 11 september 2023 benadrukte een aanzienlijke verschuiving in het beleggerssentiment, weg van PEPE.

Hoewel de prijs van PEPE wordt beïnvloed door de algemene markttrend, houdt het onvermogen om naar een bullish traject over te gaan ook verband met ecosysteemschandalen, wat aanleiding geeft tot wijdverbreide verkopen onder tokenhouders. De afgelopen 24 uur is het handelsvolume van PEPE met 32% gedaald, wat wijst op een substantiële daling van de handelsactiviteit.

Dit zou twee mogelijkheden kunnen betekenen: ofwel aarzelen kopers om meer tokens te verwerven, ofwel hebben verkopers hun verkoopactiviteiten tijdelijk stopgezet in afwachting van de volgende marktbeweging. In beide gevallen suggereert de volgende technische analyse dat PEPE de komende dagen nog steeds een bullish ommekeer zou kunnen zien.

PEPE verkoopdruk neemt af

De verkoopdruk voor PEPE lijkt af te nemen, aangezien de prijsbewegingen van het token de afgelopen drie dagen relatief stabiel zijn gebleven na een langdurige neerwaartse trend. Hoewel dit patroon de volgende zet van PEPE niet definitief voorspelt, wijzen bepaalde indicatoren erop dat er een bullish omkering in het verschiet zou kunnen liggen.

De Relative Strength Index (RSI) staat op 25, wat aangeeft dat PEPE zich in het oversoldgebied bevindt. Deze huidige positie vormt een aantrekkelijk instappunt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het kopen van de dip ter voorbereiding op een mogelijke rally.

Als meer beleggers dit prijsniveau als een kans aangrijpen, zou PEPE opwaartse druk kunnen ervaren, wat de weg vrijmaakt voor verdere winsten in de komende dagen. Bovendien vertoont de MACD-lijn ook tekenen van een poging om boven de signaallijn te komen, wat aangeeft dat kopers de mogelijkheid hebben om opnieuw de leiding over de markt over te nemen.

Dogecoin test vraagzone rond $0,5500 opnieuw

De prijs van Dogecoin bevindt zich momenteel in een neerwaartse trend, waardoor eerdere winsten worden uitgehold en het aanvankelijke momentum dat het had gewonnen, verloren gaat. Het werd afgewezen nabij de trendlijn rond $0,08300, wat resulteerde in een geleidelijk waardeverlies tijdens recente sessies. Ondanks pogingen van kopers om een terugval in gang te zetten, verhinderde de sterke verkoopdruk substantiële winsten, waardoor de prijsklasse onder de $0,07000 bleef.

Bovendien onthult de grafiekanalyse een uitsplitsing van een symmetrisch driehoekspatroon, waarbij DOGE onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden handelt, wat wijst op zwakkere vooruitzichten voor toekomstige sessies. Als de prijs erin slaagt om in de buurt van $0,06150 te blijven, kan er een korte dekkingsrally richting $0,07000 plaatsvinden. Een lagere doorbraak zou echter kunnen leiden tot een hertest van de onmiddellijke steun op $0,06000.

De prijs van Dogecoin test momenteel een trendlijn en handhaaft steun rond de $0,06100. De prijsactie duidt op een opbouw van shortposities en duidt op een volatiel grafiekpatroon, met de waarschijnlijkheid van verdere verkoopdruk in de komende sessies.

Vanaf de laatste update handelt DOGE op $0,06154, wat een kleine intraday-winst van 0,15% laat zien, wat wijst op een neutrale houding in de hitlijsten. Het handelsvolume is met 2,67% gestegen tot $238,05 miljoen. Analisten handhaven een neutrale rating en anticiperen op aanhoudende volatiliteit in de komende sessies.

Op de dagelijkse grafieken handelt DOGE onder het 20-daagse Exponential Moving Average (EMA), wat een bearish grafiekpatroon weerspiegelt. De grafiekstructuur duidt op een bearish traject, waarbij de recente verkoopdruk ervoor zorgde dat DOGE onder het Fibonacci-niveau van 38,2% zakte. Het nadert de lagere Bollinger Band, wat wijst op de dominantie van verkopers en het potentieel voor verdere dalingen in de komende sessies.

De grafiekstructuur geeft een potentiële verdere daling aan richting de vraagzone in de buurt van $0,05500 in de volgende sessie. De Relative Strength Index (RSI) toont een vrijwel neutrale waarde met een bearish divergentie, wat wijst op mogelijke verdere dalingen. Ondertussen vertoont de MACD-indicator een bullish crossover en groene balken op het histogram, wat duidt op een neutrale kijk op de hitlijsten.