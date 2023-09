Aftellen naar Memeinator presale is begonnen met einde van nietige memes in zicht

Een marktkapitalisatie van $14 miljard voor de huidige markt voor meme coins is indrukwekkend voor een sector die bijna $0 waard was voordat de laatste bull-cyclus in actie kwam. Het dagelijkse handelsvolume ligt boven de $390 miljoen, waarbij Dogecoin, Shiba Inu en Pepe bovenaan de hitlijsten staan.

Memeinator wil zich een weg naar de top banen, een nieuw meme-token dat niet zal aarzelen om al degenen die zwak zijn te vernietigen terwijl het de toekomst van de meme-muntenwereld vormgeeft. Deze nieuwe dageraad komt via “Judgment Day”, de presale van Memeinator, die over slechts negen dagen van start gaat.

Concreet begint de missie wanneer het native token MMTR op 27 september beschikbaar wordt.

“De Dag des Oordeels” komt naar de memewereld

Terugkeren uit de toekomst om de puinhoop op te ruimen die is ontstaan door zwendelprojecten die willen profiteren van de tractie van de afgelopen jaren, is de missie van Memeinator. Hoewel het de meme-rage zal benutten die DOGE, SHIB en PEPE heeft gebracht waar ze nu zijn, is het doel om deze te overtreffen te midden van totale dominantie.

Voordat dat gebeurt, zijn het de kleine tokens die als eerste zullen vallen, omdat een kunstmatige intelligentie de ‘terminator’ helpt zijn doel te bereiken te midden van een beoogde marktkapitalisatie van $ 1 miljard. Voorafgaand hieraan is er een langverwachte voorverkoop waar fans van Terminator 2, crypto-enthousiastelingen en jagers op juweeltjes hier toegang toe hebben.

Wat is Memeinator?

Memeinator is een meme-coin die is ontworpen om de gemeenschap meer te bieden dan alleen de hype die veel van de huidige meme-marktlijsten heeft aangestuurd. Door een symbolische economie te beloven die wordt aangedreven door MMTR en gebruik te maken van AI, zullen houders meer hebben in termen van een dominant platform, inclusief een game.

Zoals aangegeven in de routekaart van het project, zal de focus liggen op het ontdoen van de markt van alles wat nutteloos is op het gebied van meme-aanbod. Naast blockchain-technologie zal Memeinator AI inzetten via de Twitter API en OpenAI-technologie. Dit zijn werkplatforms die bijdragen aan de aantrekkingskracht van Memeinator als een project dat zich richt op het realiseren van realistische doelen in plaats van de markt met zoveel te primen dat het niets oplevert.

De MMTR is een ERC-20-token met een totaal aanbod van 1 miljard – waarvan 62,5% is toegewezen aan de voorverkoop. Beleggers krijgen de mogelijkheid om MMTR in 29 fasen te kopen wanneer de verkoop op 27 september live gaat.

Voorlopig staan vroege vogels op de wachtlijst via de officiële website.

Is Memeinator nu de moeite waard om te kopen?

Crypto zelf krijgt tegenwoordig zoveel aandacht, waarbij de toestroom van grote spelers op de investeringsmarkt in de ruimte voor nieuw optimisme zorgt. Terwijl het sentiment rond de uiteindelijke goedkeuring van spot-ETF’s voor de Amerikaanse markt floreert, is er een waterval van liefde naar de markt voor meme-munten gestroomd. De belangrijkste katalysator voor meme blijft echter het duizelingwekkende rendement dat werd waargenomen toen merken als Pepe (PEPE) op de markt kwamen.

Veel low-cap-memes schoten omhoog naast PEPE en bereikten in april en mei een piek met meerdere driecijferige winsten. Memeinator, dat al tekenen vertoont van een vergelijkbaar traject als Pepe, zou de rivalen kunnen overtreffen nu analisten een nieuwe razende bullmarkt voor de sector voorspellen.

Nu AI het zware werk doet van het op de markt brengen van MMTR via sentimentanalyse, zou een virale omgeving het token naar de top kunnen zien klimmen. De presale biedt vroege investeerders de kans om hun posities toe te voegen, met het potentieel om verbazingwekkende rendementen te behalen.

Dit heeft niet alleen te maken met wat Memeinator te bieden heeft, maar ook met de verwachte tractie van crypto en AI – twee sterke verhalen in de hedendaagse beleggingswereld.

Kom meer te weten over het project en de presale op de sociale mediakanalen en de website van Memeinator.