Bitcoin halving duurt nog zeven maanden, maar is deze bullish?

Terwijl we de pagina over de zomer sluiten en het vierde kwartaal ingaan, is er iets aan de horizon dat steeds dichterbij komt: de halvering van Bitcoin. De vierde versie van de veelbesproken aanbodverlaging van Bitcoin staat gepland voor april 2024.

Wat is de halving?

Door de halving wordt de bloksubsidie gehalveerd, van 6,25 naar 3,125 Bitcoin. De bloksubsidie is een integraal onderdeel van de stimuleringsstructuur rond Bitcoin, en mijnwerkers vertrouwen erop om betaald te worden voor hun ‘vrijwilligerswerk’ bij het onderhouden van de blockchain. Het is voorgeprogrammeerd om elke 210.000 blokken in tweeën te splitsen, wat grofweg samenvalt met intervallen van vier thjaar.

Op deze manier zal het inflatiepercentage van Bitcoin worden gehalveerd – net als in het verleden, waarbij de eerste, tweede en derde halvering respectievelijk in 2012, 2014 en 2020 plaatsvonden.

Een andere manier om hiernaar te kijken is dat het aanbod van nieuwe Bitcoins op de markt elke vier jaar met tussenpozen afneemt. Met een gelimiteerd aanbod van 21 miljoen Bitcoins zal de definitieve halvering plaatsvinden in 2140, wanneer de subsidie tot nul zal dalen en alleen de transactiekosten het netwerk in stand zullen houden.

Dit betekent dat, ondanks het feit dat Bitcoin nog maar 15 jaar geleden werd gelanceerd, en het nog 117 jaar duurt voordat het definitieve aanbodplafond wordt bereikt, de overgrote meerderheid van de Bitcoins die ooit zullen bestaan, al in omloop is. 93%, om precies te zijn.

Is het bullish voor Bitcoin?

Een van de meest besproken onderwerpen in crypto is ongetwijfeld de invloed van de halvering van Bitcoin op de prijs. Dit is om twee redenen niet verrassend. De eerste is dat, zoals de economie ons leert, de prijs gelijk staat aan vraag en aanbod; als het aanbod daalt, moet de prijs stijgen.

De tweede reden is het onderstaande diagram. Bij eerdere halvings is de prijs van Bitcoin elke keer snel gestegen (let op de logschaal).

Er zijn echter redenen om hier voorzichtig te zijn. We noemden al eerder de eerste les in de economie, maar nu is het tijd om over te stappen naar de eerste les in statistiek. Bitcoin heeft slechts drie halvings meegemaakt, wat een veel te kleine steekproefomvang is om concrete conclusies uit te trekken.

Dit idee wordt versterkt door het feit dat de steekproefomvang in werkelijkheid zelfs nog kleiner kan zijn. De eerste halvering vond plaats in 2012, toen Bitcoin nog een onbekende grootheid was buiten de nichehoeken van het internet. Zelfs bij de tweede halvering, die in 2016 plaatsvond, werd Bitcoin met een zeer lage liquiditeit verhandeld.

De afgelopen jaren is de cryptomarkt volledig getransformeerd, waarbij de beleggingscategorie uit de schaduw naar de mainstream is gekomen. Dit moet in gedachten worden gehouden bij het putten uit trends uit vervlogen jaren. Prestaties uit het verleden garanderen nooit toekomstige resultaten, maar dit geldt vooral als het over Bitcoin gaat, die sneller op het toneel is verschenen dan welke activa dan ook.

Zelfs de halvering van 2020, misschien wel de eerste waarbij Bitcoin als een bonafide activaklasse kon worden beschouwd, vond plaats tijdens de zwarte zwaan aller zwarte zwanen, een wereldwijde pandemie van ongekende omvang in de moderne tijd. De halving van dat jaar vond plaats te midden van een overvloed aan gelddrukken en agressieve stijgingen van de prijs van risicovolle activa over de hele linie.

Dit brengt ons mooi bij ons volgende punt. Misschien wel de grootste reden waarom voorzichtigheid betracht moet worden bij het beoordelen van het effect van de halvering van Bitcoin is dat deze aanboddalingen opmerkelijk goed samenvielen met de mondiale liquiditeitscycli.

De volgende grafiek van Fidelity laat dit goed zien. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat het de halvings zijn die de prijs van Bitcoin beïnvloeden, terwijl ze zo goed aansluiten bij de liquiditeitscycli? Is het slechts een gelukkig toeval?

We benadrukten een soortgelijk punt toen er tijdens de pandemie sprake was van een ‘supercyclus’. We mogen niet vergeten dat Bitcoin pas in 2009 werd gelanceerd, toen het genesisblok werd gedolven twee maanden voordat de aandelenmarkt in maart van datzelfde jaar het dieptepunt bereikte.

Daarna volgde een bullmarkt van historische omvang en met een lange levensduur, met rentetarieven die bijna nul waren en een perfecte omgeving voor risicovolle activa. Bitcoin had nog nooit eerder een bearmarkt meegemaakt in de bredere economie, wat betekent dat we geen idee hadden hoe het zou handelen als die dag aanbrak. In 2022 kwamen we erachter.

Dit alles wil niet zeggen dat de halvering van Bitcoin geen effect heeft op de prijs van Bitcoin. Het aanbodplafond en het vooraf bepaalde schema voor de release van nieuwe Bitcoin zijn van cruciaal belang voor de fundamenten van Bitcoin. Het is wat het mogelijk maakt om het te analyseren via een macro-economisch raamwerk, vergeleken met goud, en wat het zo intrigerend maakt om te bestuderen.

Het zou heel goed toeval kunnen zijn dat halvings in lijn liggen met de mondiale liquiditeitscycli. Het punt is dat we, net zoals we vóór de afgelopen achttien maanden geen informatie hadden over hoe Bitcoin zou presteren in een krap monetair klimaat, het simpelweg niet zeker weten.

Er wordt nog steeds bezuinigd op de vrijgave van nieuw aanbod, en hoewel sommigen beweren dat dit al is ingeprijsd, is dit werkelijk een nieuwe troef die we nog niet eerder hebben gezien, en daarom kunnen we dit punt ook niet met zekerheid beargumenteren.

Dit is slechts een waarschuwing dat we vanaf het jaar 2023 niet genoeg informatie hebben om op de een of andere manier te concluderen of halvings tot prijsstijgingen zullen leiden. Mensen, en dus markten, kunnen immers emotioneel zijn.

De tijd zal het echter leren.