De Nasdaq 100-index is de afgelopen weken in een consolidatiefase terechtgekomen nu de aandelenwinter voortduurt. De index handelde maandag op $15.257, waar hij de hele maand op hetzelfde niveau stond. Het is dit jaar met ruim 3,52% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Federale Reserve vooruit

De Nasdaq 100-index begon het jaar goed en is dit jaar al met meer dan 40% gestegen. De laatste tijd bevindt de index zich echter – samen met de S&P 500 en Dow Jones – binnen een krappe bandbreedte.

Daar zijn een paar redenen voor. Er zijn bijvoorbeeld tekenen dat de Chinese economie vertraagt. Recente economische cijfers deden twijfels rijzen over de vraag of China dit jaar zijn doelstelling van een groei van 5% zal halen.

China is een belangrijk land voor Amerikaanse aandelen vanwege het handelsvolume tussen de twee landen. De meeste technologiebedrijven zoals Tesla, Apple en Nvidia hebben diepgaande banden in het land.

Ten tweede heeft de Nasdaq 100-index het moeilijk gehad nu de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) afneemt. De aandelen van enkele van de grootste begunstigden van de AI-industrie, zoals Nvidia, Microsoft en C3.ai, zijn onlangs teruggevallen.

Ten derde zijn er zorgen over de stijgende rente in de VS. De tarieven zijn gestegen tot tussen de 5,25% en 5,50%, het hoogste niveau in ruim twintig jaar. In de meeste periodes blijft de technologiezware Nasdaq 100-index achter in periodes van hoge rentes.

De belangrijkste katalysator voor de Nasdaq 100-index zal het aanstaande besluit van de Fed zijn. Economen geraadpleegd door Reuters verwachten dat de Fed zal besluiten de rente tussen 5,25% en 5,50% intact te laten. Als dit gebeurt, zal de pauze agressief zijn, omdat de bank zal aandringen op verdere renteverhogingen.

De index zal ook reageren op de aanhoudende UAW-staking. Tekenen dat dit langer aanhoudt, zullen leiden tot meer druk op de belangrijkste Amerikaanse indices. Veel Nasdaq 100-leden hebben banden met de drie grote fabrikanten.

Voorspelling Nasdaq 100-index

Nasdaq 100-grafiek van TradingView

Op de dagelijkse grafiek zien we dat de technologiezware Nasdaq 100-index de afgelopen dagen zijwaarts is bewogen. De poging om te herstellen na een daling naar een dieptepunt van $14.563 op 18 augustus mislukte op $15.600. De index blijft boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen.

Het probeert ook een double-top patroon te vormen op $15.934, het hoogste niveau op 19 juli. Daarom zijn de vooruitzichten voor de Nasdaq 100-index neutraal met een bearish bias. Een beweging boven de belangrijkste weerstand op $15.590 zal leiden tot meer winst naar $15.934.

Anderzijds zal een daling onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden wijzen op een verdere daling naar $14.563.