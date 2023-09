De koersen van cryptovaluta zijn de afgelopen maanden gedaald. Bitcoin, dat in juni naar een hoogtepunt van $32.000 steeg, heeft zich teruggetrokken tot ongeveer $26.000, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle munten is gedaald tot $1,08 biljoen. Er heeft zich een gevoel van angst verspreid in de markt, waarbij de angst- en hebzuchtindex naar de angstzone van 45 is gezakt.

Het gaat goed met Shiba Memu

Ondanks de aanhoudende kommer en kwel doet Shiba Memu, een nieuwe meme-coin, het goed. De ontwikkelaars hebben meer dan $2,9 miljoen opgehaald met hun tokenverkoop. Dit maakt het een van de best presterende tokenverkopen dit jaar sinds deze de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Je kunt Shiba Memu hier kopen.

Volgens de whitepaper is Shiba Memu een cryptocurrency die profiteert van enkele van de grootste thema’s op de markt. Het is ontworpen om een belangrijke speler te zijn in de meme-coin industrie, die nu miljarden dollars waard is. De sector wordt nu gedomineerd door bedrijven als Pepe, Shiba Inu en Dogecoin.

Shiba Memu wil ook profiteren van de voortdurende instroom van kunstmatige intelligentie (AI). Veel analisten zijn van mening dat de AI-technologie alle sectoren zal ontwrichten, inclusief de journalistiek, marketing, auto-industrie en productie.

De technologie van Shiba Memu, waar de ontwikkelaars nu aan werken, zal gebruik maken van meerdere technologieën. Er zal bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van technologieën als Natural Language Processing (NLP), voorspellende analyse, personalisatie, sentimentanalyse en beeld- en videopersonalisatie. Het zal deze technologie gebruiken om zijn eigen marketinginhoud te ontwikkelen.

Shiba Memu-houders zullen er ook van profiteren naarmate het ecosysteem groeit. Ze zullen bijvoorbeeld geld verdienen door uit te zetten, wat een proces is waarbij mensen geld verdienen door alleen maar een cryptocurrency vast te houden. In sommige gevallen kan crypto-staking investeerders meer dan 10% aan jaarlijks rendement opleveren.

Het belangrijkste is dat de Shiba Memu-tokenverkoop uniek is omdat de tokenprijs elke dag stijgt. Op het moment van schrijven verkocht Shiba Memu voor 0,02800 USDT. De prijs zal dan stijgen naar 0,028225 USDT in de volgende sessie. Dit betekent dat initiële SHMU-kopers hun tokenprijs al vóór de beursnotering hebben zien stijgen.

Besluit van de Federal Reserve in aantocht

Een andere waarschijnlijke katalysator voor Shiba Memu is de Federal Reserve, die woensdag haar monetairbeleidsbesluit zal nemen. Deze beslissing komt op een moeilijk moment voor de Amerikaanse economie.

Zo zijn UAW-werknemers een grote staking begonnen en hebben opgeroepen tot hogere lonen. Analisten zijn van mening dat deze staking nog een paar weken zal aanhouden, waardoor de Amerikaanse economie stil komt te liggen. RSM-analisten merken bijvoorbeeld op dat een maand van stakingen de economie met zo’n 0,20% zal schaden. Analisten van de Bank of America verwachten ook een klap van 0,1% tot 0,2% voor de economie.

Tegelijkertijd zullen miljoenen Amerikanen eind deze maand beginnen met het afbetalen van hun studieleningen. De meesten van hen zullen tussen de 200 en 300 dollar betalen en alleen al in het eerste jaar ruim 100 miljard dollar bereiken.

Verder blijkt uit recente gegevens dat de arbeidsmarkt aan het verzwakken is. Het werkloosheidspercentage steeg in augustus naar 3,8%, terwijl de economie 184.000 banen bijvoegde. Bovendien kent het Panamakanaal de grootste verkeersopstopping sinds jaren. Al deze factoren betekenen dat de Fed de renteverhogingen zou kunnen beëindigen, wat positief is voor cryptocurrencies als Shiba Memu.