Centrale banken van over de hele wereld hebben gewerkt aan het creëren van digitale versies van hun valuta. In China is de Volksrepubliek China (PBoC) in 2021 begonnen met het testen van zijn digitale yuan. Andere centrale banken zoals de Europese Centrale Bank (ECB), Riksbank en Bank of England (BoE) doen onderzoek naar hun digitale valuta.

In het recente rapport pleitte het World Economic Forum voor CBDC’s en merkte het enkele voordelen ervan op. CBDC’s voor de detailhandel kunnen de wrijving in de lokale en mondiale handel verminderen, de transactiekosten verlagen en in sommige landen de financiële inclusie bevorderen.

Veel conservatieven hebben zich echter tegen CBDC’s gekeerd, waar zij met verhoogde argwaan naar kijken. Als gevolg hiervan voeren veel conservatieve politici zoals Vivek Ramaswamy en Ron Desantis campagne tegen een digitale dollar.

Tegelijkertijd zijn er bij het Congres wetsvoorstellen ingediend die de Fed verbieden een digitale dollar te lanceren. De Digital Dollar Pilot Prevention Act verbiedt de Federal Reserve bijvoorbeeld om de digitale munt te lanceren.

Rep. Tom Emmer heeft ook een wetsvoorstel gelanceerd om CBDC’s in de VS te voorkomen. In een verklaring ter ondersteuning van het wetsvoorstel zei Emmer:

“Als een door de overheid uitgegeven CBDC niet is ontworpen om open, toestemmingsvrij en privé te zijn – waarbij contant geld wordt nagebootst – is het niets meer dan een surveillance-instrument in CCP-stijl dat zou worden gebruikt om de Amerikaanse manier van leven te ondermijnen.”

Republikeinen voeren om verschillende redenen campagne tegen een digitale dollar. Ten eerste beweren ze dat een CBDC te veel macht zal geven aan de Federal Reserve en andere overheidsinstanties.

Ten tweede wijzen ze ook op het gebruik van de munt voor surveillancedoeleinden. Ze noemen het gebruik ervan in China, waar Peking het heeft opgenomen in het sociale scoresysteem.

Verder beweren CBDC-tegenstanders dat digitale valuta kan leiden tot discriminatie door overheidsinstanties. Ook kan een door bureaucraten gecontroleerd CBDC rechten zoals het kopen van vuurwapens inperken.

Alles bij elkaar genomen bestaat er onder de meeste Republikeinen een voortdurend anti-regeringssentiment. De meesten van hen noemen de vaccinmandaten tegen COVID-19, de protestrechtszaken van 6 januari, de hoge inflatie, de anti-energiewetgeving en de censuur op sociale media.

Toch is het niet duidelijk of deze CBDC-wetsvoorstellen door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zullen worden aangenomen.