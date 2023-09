De prijs van de SPDR Gold Trust (GLD) ETF steeg maandag met ruim 0,60%, toen traders zich herpositioneerden voor het komende besluit van de Federal Reserve. Het aandeel werd verhandeld op $180, een paar punten hoger dan vorige week.

Besluit van de Federal Reserve komt eraan

De SPDR Gold Trust is de grootste op goud gerichte ETF ter wereld. Volgens de website bezit het fonds meer dan 880 ton goud, met een waarde van ruim $54,4 miljard.

Het fonds biedt beleggers de beste aanpak om geld aan goud toe te wijzen zonder fysieke leveringen. Als zodanig reageert de prijs op de dagelijkse bewegingen van het metaal, omdat het goud in bezit heeft.

Goud reageert op verschillende macrogebeurtenissen. Ten eerste is er een voortdurende de-dollariseringstrend, waarbij landen als China, Saoedi-Arabië en Rusland hun blootstelling aan de dollar verminderen. Saoedi-Arabië en China hebben hun bezit aan Amerikaanse staatsobligaties teruggebracht tot het laagste niveau in jaren.

Deze landen reageren op het besluit van de Amerikaanse regering om de Russische centrale bank bij het begin van de oorlog in Oekraïne sancties op te leggen. Tegelijkertijd reageren ze op de stijgende Amerikaanse staatsschuld. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de staatsschuld maandag de grens van $3 biljoen heeft overschreden, en analisten zijn van mening dat deze trend zich zal voortzetten.

Ik vermoed dat de schuld de komende jaren zal oplopen tot ruim 50 biljoen dollar. Er zijn dan ook zorgen over de vraag of de VS in de toekomst in staat zullen zijn hun schulden terug te betalen als de rente stijgt.

De volgende belangrijke katalysator voor de SPDR Gold Shares Trust zal het besluit van de Fed zijn. Economen zijn van mening dat de Fed tijdens de komende vergadering zal besluiten de rente ongewijzigd te laten.

Een belangrijk risico voor goud is dat de Amerikaanse dollarindex (DXY) naar het hoogste niveau in jaren is gestegen. Sommige beleggers hebben zich tot liquide geldmarktfondsen in Amerikaanse dollar (MMF) gewend, die een rendement van meer dan 5,50% opleveren.

GLD ETF aandelenkoersvoorspelling

De SPDR Gold Trust bevond zich de afgelopen maanden in een krappe marge. Het daalde van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $191,06 in mei naar de huidige $180. Het fonds heeft een symmetrisch driehoekspatroon gevormd, weergegeven in het zwart. Het schommelt ook op de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het belangrijkste is dat het driehoekspatroon zijn samenvloeiingsniveau nadert, wat betekent dat er een uitbraak of inzinking op het punt staat te gebeuren. Daarom liggen de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus op $174,80 (laagste punt op 21 augustus) en $191,06 (hoogste YTD).