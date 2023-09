De wisselkoers van het paar USD/CHF bevond zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend. Het handelde op 0,8955, het hoogste niveau sinds 6 juli. Het is dit jaar met ruim 4,8% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Besluit van de SNB en de Federal Reserve

Copy link to section

Het paar USD/CHF zal de komende weken in de schijnwerpers staan, terwijl beleggers nadenken over de stijgende olieprijzen en het komende besluit van de Federal Reserve en de Zwitserse Nationale Bank (SNB). De twee banken zullen respectievelijk woensdag en donderdag hun beslissingen bekendmaken.

Deze bijeenkomsten komen op een belangrijk moment voor de wereldeconomie. De OESO, een club van rijke landen, waarschuwde dinsdag in een rapport dat de economie dit jaar zal blijven vertragen.

Ook bevindt de prijs van ruwe olie zich in een sterke bullish trend. Brent, de mondiale benchmark, steeg naar $95, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) naar ruim $93 is gestegen. Het is daarom waarschijnlijk dat de recente daling van de inflatie de komende maanden zal afnemen.

Save

Economen verwachten dat de Fed zal afwijken van de Europese Centrale Bank (ECB), die de rente vorige week met 0,25% heeft verhoogd. Zoals ik in dit artikel schreef, zijn analisten van mening dat de Fed zal besluiten de rente ongewijzigd te laten en te wijzen op verdere renteverhogingen in de toekomst.

Vorige week gepubliceerde gegevens lieten zien dat de Amerikaanse inflatie in augustus herstelde. Precies, de rente steeg in augustus naar 3,7%, na een stijging naar 3,2% in de voorgaande maand.

Anderzijds wordt ook verwacht dat de Zwitserse Nationale Bank de rente opnieuw zal verhogen. Economen hebben een stijging van 0,25% ingeprijsd, wat hen naar een meerjarig hoogtepunt van 2% zal duwen. De Zwitserse inflatie bedroeg in augustus 1,5%.

Technische analyse USD/CHF

Copy link to section

Save

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van USD ten opzichte van CHF de afgelopen weken een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. De koers is gestegen van een dieptepunt van 0,8548 in juli naar bijna 0,900. Het pair steeg uit boven het belangrijke weerstandsniveau op 0.8816, het laagste niveau op 4 mei.

Het paar heeft een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in oranje. Het is ook boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gekomen. Ook is het pair boven de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, waarbij het volgende belangrijke niveau op het 38,2% retracementpunt op 0,9200 ligt. Het alternatief is dat het paar USD/CHF zich terugtrekt en de support opnieuw test op 0,8816.