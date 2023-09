Het ecosysteem van Filecoin doet het goed, zelfs nu de cryptowinter voortduurt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de instroom van Filecoin Virtual Machine (FVM) de afgelopen maanden naar een recordhoogte is gestegen.

Uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat de totale waarde (TVL) in het ecosysteem is gestegen tot meer dan $82 miljoen. In FIL-termen blijkt uit gegevens dat de TVL de afgelopen maanden is gestegen naar meer dan 24 miljoen FIL.

De grootste speler in FVM is GLIF Pools Infinity, wiens TVL is gestegen naar meer dan $27,5 miljoen. Andere grote spelers in het ecosysteem zijn STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol en Filet Finance. Acht van de FVM-platforms hebben een TVL van meer dan $1 miljoen.

In cijfers uitgedrukt hebben meer dan 2.600 tokenhouders gestort in GLIF en meer dan 2 miljoen in stFil. Al deze groei heeft ertoe bijgedragen dat Filecoin Virtual Machine de 32e grootste speler in de DeFi-industrie is geworden. Het is groter dan platforms als Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph en Aptos.

Om te beginnen is Filecoin een van de grootste disruptors in de blockchain-industrie. Het netwerk gebruikt een gedecentraliseerde strategie om de bestandsopslagindustrie te ontwrichten. Iedereen met een computer kan voor opslagruimte zorgen en geld verdienen.

Filecoin heeft de afgelopen maanden zijn mogelijkheden uitgebreid. Filecoin Virtual Machine is bijvoorbeeld een platform dat het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om hoogwaardige gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen die gebruik maken van de opslagfuncties.

Verder lanceerden de ontwikkelaars ook Filecoin Web Services (FWS), een reeks producten waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen. Sommige van deze producten zijn containers en Kubernetes. Het doel is om Filecoin in staat te stellen een haalbaar alternatief te worden voor AWS en Microsoft Azure.

Toch blijft de prijs van Filecoin ondanks deze prestaties onder druk staan. FIL handelde dit jaar op $3,37, een stijging van meer dan 64% ten opzichte van het hoogste niveau.