De wisselkoers van het paar USD/TRY bevond zich in een consolidatiefase, terwijl traders wachtten op het komende rentebesluit van de Fed en CBRT. Het pair handelde op 27, een paar punten onder het hoogste punt ooit. Het is dit jaar met ruim 46% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Beslissingen CBRT en Fed

Het paar USD/TRY zal in de schijnwerpers staan nu de Federal Reserve en CBRT hun rentebeslissingen nemen. De consensus is dat de Fed de rente ongewijzigd zal laten tussen 5,25% en 5,50%. Er wordt ook nog minstens één stijging verwacht later dit jaar.

De Fed heeft te maken met gemengde signalen. De inflatie is de afgelopen maanden sterk gestegen, mede door de stijgende prijzen voor ruwe olie. De prijs van Brent is naar $95 stegen en er zijn tekenen dat het $100 zou kunnen bereiken. Analisten bij Goldman Sachs zijn van mening dat er meer opwaarts potentieel is.

Tegelijkertijd zullen miljoenen Amerikanen hun studieleningen opnieuw afbetalen. Ook staat er een lange verkeersopstopping bij het Panamakanaal, terwijl autoarbeiders in een staking zijn waarvan het einde nog niet in zicht is. Daarom zal de pauze nodig zijn voordat de bank de toestand van de economie kan beoordelen.

De wisselkoers van het paar USD/TRY zal ook reageren op het komende besluit van de CBRT. De meeste economen verwachten dat de bank de rente tijdens de komende vergadering zal blijven verhogen. De koers zal stijgen van 25% naar 30%, wat hoger is dan het dieptepunt van mei op 8,50%.

De CBRT heeft de afgelopen maanden de rente verhoogd in een poging de inflatie te bestrijden. Uit recente gegevens blijkt dat de totale consumenteninflatie in augustus naar bijna 50% is gestegen. Hogere rentetarieven helpen de inflatie te verlagen door de vraag te verminderen en contant geld aantrekkelijker te maken.

Technische analyse USD/TRY

De Turkse lira verkeert al jaren in een vrije val en handelt nu in de buurt van het laagterecord van 27,26. Het pair blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden en heeft een sterk weerstandspunt gevonden op zijn hoogste punt ooit. Het belangrijkste is dat het land niet heeft gereageerd op de acties uit het verleden van het CBRT en de Fed.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair neutraal met een bullish bias. Het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden is op psychologisch niveau op 28. Het alternatieve scenario is waarin het paar daalt naar het psychologische niveau van 26.