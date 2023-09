Bitcoin staat vandaag weer onder de $27.000, nadat de Amerikaanse Federal Reserve een renteverhoging had overgeslagen, maar de hogere rente herhaalde voor de lange termijn.

Robert Kiyosaki is optimistisch over Bitcoin

Interessant is echter dat Robert K iyosaki – de bekende auteur van Rich Dad Poor Dad – de recente zwakte ziet als een kans om blootstelling te verwerven aan de grootste cryptocurrency ter wereld.

Goud, zilver en bitcoin zijn vandaag koopjes… maar morgen niet meer. Amerika is failliet. Koop vandaag nog GSBC vóór aandelen, obligaties en onroerend goed.

Kiyosaki zou eerder cryptocurrency de toekomst van geld en fiatvaluta ‘nepgeld’ hebben genoemd.

Eerder deze week herhaalde een pseudonieme crypto-analist, PlanB of 100biljoenUSD, ook zijn voorspelling dat de Bitcoin in 2025 $100.000 waard zal zijn. Uiteindelijk ziet hij zelfs dat de prijs $1,0 miljoen zal bereiken, zoals ook de oprichter en CEO van Ark Invest verwacht – Cathie Wood.

Dergelijke voorspellingen, hoe pompeus ook, zijn significant omdat BTC een graadmeter is. De richting die het inslaat is meestal de richting die de hele cryptoruimte volgt. Dus als de koers de komende maanden en jaren inderdaad zo sterk stijgt, zal de cryptomarkt als geheel daar waarschijnlijk ook van profiteren.

En dat geldt niet alleen voor de oudere of meer gevestigde coins; nieuwe coins zoals Shiba Memu zouden ook aan die rally kunnen deelnemen.

Maak kennis met Shiba Memu – een marketingkrachtpatser

Shiba Memu zal het werk kunnen uitvoeren van honderd marketingbureaus bij elkaar.

Waarom? Omdat het gebruikmaakt van de wonderen van kunstmatige intelligentie om inhoud op internet te creëren en vervolgens te promoten. En dat is niet alleen beperkt tot zelfpromotie, maar ook aanpasbaar voor een heleboel andere toepassingen.

Dat is pas maximale productiviteit en efficiëntie gesproken, toch?

Shiba Memu is des te aantrekkelijker omdat het niet alleen om nut gaat, maar ook om investeringen. Het native meme-token “SHMU” is momenteel in de presale beschikbaar. Bij vasthouden is er uiteindelijk een groot rendement te behalen.

Bedenk dat meme-coins een markt zijn die aan het begin van de pandemie niets waard was, maar in 2022 ongeveer 20 miljard dollar waard waren. Dat is in wezen het soort groei waarvan beleggers zouden kunnen profiteren door te investeren in het Shiba Memu-token.

Welke rugwind op de korte termijn zou het SHMU-token kunnen helpen?

Shiba Memu heeft de weg naar een prominente cryptobeurs nog niet gevonden. Het is de moeite waard om het hier te vermelden, omdat een aanbieding doorgaans de vraag stimuleert en uiteindelijk de prijs verhoogt.

Dat is dus een katalysator die zich op de korte termijn zou kunnen vertalen in prijsstijgingen.

Dat wil echter niet zeggen dat het vraagbeeld enigszins een vraagteken is bij het schrijven. SHMU heeft al maar liefst $3,1 miljoen opgehaald in de presale, wat duidt op een solide interesse in de door kunstmatige intelligentie ondersteunde meme-coin.

Het is de bedoeling dat Shiba Memu eind 2023 een AI-dashboard introduceert, dat naar verwachting ook op de korte termijn rugwind zal hebben.

Tot die tijd is het spannend dat de prijs van een SHMU elke 24 uur stijgt. Het is momenteel bijvoorbeeld $0,0286 waard, waarbij de volgende prijsstijging over minder dan twee uur wordt verwacht.

Shiba Memu (SHMU) kan profiteren van de snelle groei van AI

Ten slotte is Shiba Memu een spel met kunstmatige intelligentie – een innovatie die naar verwachting de financiële markten de komende maanden en jaren zal sturen.

Deze week nog verhoogde een analist van de Bank of America, Savita Subramanian, haar koersdoel voor het einde van het jaar voor de S&P 500-index, waarbij ze aanvoerde dat AI de winstgroei zal stimuleren.

Al met al vertegenwoordigt kunstmatige intelligentie momenteel een markt van ongeveer 200 miljard dollar en zal naar verwachting tegen het einde van dit decennium omhoogschieten naar bijna 2,0 biljoen dollar. Nogmaals, dat is het soort groei waar je waarschijnlijk kans op maakt als je wordt blootgesteld aan SHMU.

Zoals duidelijk is, zijn er tal van factoren die samen kunnen bijdragen aan het ontgrendelen van een aanzienlijk voordeel in de prijs van een inheemse Shiba Memu-coin. En wat is een beter moment om te investeren in een crypto die naar verwachting een groot rendement zal opleveren dan wanneer deze in de presale is?

Klik hier voor meer informatie over Shiba Memu en het SHMU-token.