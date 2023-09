De koers van Jasmy Coin trotseerde donderdag de zwaartekracht, toen de zorgen over de agressieve Federal Reserve aanhielden. Het small-cap token steeg naar een hoogtepunt van $0,0038, het hoogste niveau sinds 9 september. Het steeg zelfs toen de prijs van Bitcoin zich terugtrok onder de $27.000 en Amerikaanse en Europese aandelen zich terugtrokken.

Het is onduidelijk waarom het Jasmy-token vrijdag terugveerde, ondanks de zorgen over de agressieve Fed. In haar besluit van woensdag besloot de bank de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. De agressieve pauze werd echter gevolgd door een puntgrafiek die later dit jaar een nieuwe renteverhoging voorspelde.

Een blik op de termijnmarkten liet zien dat Jasmy’s open rente steeg naar ruim $9,25 miljoen, het hoogste niveau sinds 14 augustus. De rente steeg de afgelopen 24 uur met bijna 80%. Het grootste deel van deze interesse kwam van Binance, gevolgd door Bybit, Bitget en Kraken.

Jasmy open interest

De open rente op futures is een belangrijke maatstaf op de financiële markt, omdat deze het aantal futurescontracten weerspiegelt dat door handelaren wordt aangehouden. Deze contracten zijn niet gesloten, verlopen of uitgeoefend. Een hogere rente op futures is bullish voor cryptocurrencies en andere activa.

Om te beginnen zijn futurescontracten financiële derivaten waarbij mensen ermee instemmen een actief op een bepaalde toekomstige datum voor een vaste prijs te kopen of verkopen. Het verschil tussen futures en opties is dat handelaren bij opties niet verplicht zijn om door te gaan met de handel.

Een ander positief punt voor Jasmy is dat de long/short-ratio is gestegen. De ratio daalde dinsdag naar 0,583 en is nu gestegen naar 0,9186. Dit betekent dat meer beleggers long gaan op de munt.

Jasmy lang/kort ratio